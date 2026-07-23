立法會訪京團｜李慧琼：加強新興領域立法工作　未來提升立法效率

88名立法會議員第五日在北京國家行政學院上堂，今日（23日）參與由全國人大常委、法制工作委員會副主任王瑞賀講授主題為「不斷完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系」 的課堂。立法會主席李慧琼指，立法會要準確把握「一國兩制」下，由憲法和《基本法》確立的憲制秩序和原則，亦要在行政主導體制下，積極配合特區政府，參考國家經驗，加強新興領域的立法工作，未來立法會將不斷提升香港的立法質量和效率。



回顧中國特色社會主義法律體系形成歷程

李慧琼在社交平台表示，課堂上回顧了以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系逐步形成的歷程，以及國家立法體制在全國人民代表大會制度框架下確立，議員們深刻了解到，保證人民當家作主，推動改革、促進發展、保障善治等，都是中國立法體制的特點與優勢，「以人民之心為心，以天下之利為利」為運作宗旨。 課堂亦提到生態文明、知識產權等領域加強立法，以至在法律的合憲性審查、備案審查等內容。

李慧琼。（立法會直播）

李慧琼：配合特區政府加強新興領域立法工作

李慧琼指，憲法是國家根本大法，只有堅持憲法在國家法律體系中的核心地位，確保一切立法、執法、司法活動都在憲法框架下運行，法治建設才能行穩致遠。她又稱，立法會肩負《基本法》賦予制定法律的憲制職能，需要準確把握「一國兩制」下、由憲法和《基本法》確立的憲制秩序和原則，亦要在行政主導體制下，積極配合特區政府，參考國家經驗，加強新興領域的立法工作，以加快新技術和新產業的發展。

將不斷提升香港特區立法質量和效率

她又表示，香港與內地的法律制度不同，但彼此都有共通語言，就是良法是善治之前提。她強調，法律制度是發展和穩定之基石，未來立法會將不斷提升香港特區的立法質量和效率，與內地立法機關多交流多溝通。