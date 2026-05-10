母親節｜江旻憓一手｢拿起｣花樹送祝福　田北辰莊豪鋒派花鬥歡迎度

【mother's day / 母親節】今日（10日）是一年一度的母親節，政界人士紛紛送上祝福。除了立法會主席李慧琼率議員在啟德站外送花外，旅遊界議員江旻憓在社交平台上載「一手拿起」紅和粉色花樹相片，露出甜美笑容，配文「母親節快樂、Happy Mother's Day」。實政圓桌田北辰和莊豪鋒落區比賽派花，叫街坊自由選擇想要的顏色；保安局局長鄧炳強則向辦公室的在職媽媽同事，送出熊仔花束。



旅遊界議員江旻憓在社交平台上載「一手拿起」紅和粉色花樹相片，露出甜美笑容，配文「母親節快樂、Happy Mother's Day」。（江旻憓FB）

田北辰和莊豪鋒比賽派花。（田北辰FB）

田北辰、莊豪鋒比賽派花 鬥受歡迎程度

田北辰在社交平台分享，今日和黨友、立法會議員莊豪鋒一起到屯門、元朗落區，並比賽派花，「各自攞住唔同顏色嘅花俾街坊揀，睇吓邊個受歡迎啲」。他借送花經歷傳遞政治志向，稱揀花小遊戲代表市民對他們的不同期望，又說自己要用道理壓住政府、莊豪鋒就在議會內「繼續追住政府嚟督促」。

田北辰和莊豪鋒比賽派花。（田北辰FB）

田北辰又稱，師徒二人是「經驗與地位」的跨時代配合，他要在背後做莊豪鋒的最強後盾，「佢就喺前線繼續為大家爭取權益！」

鄧炳強「借花敬佛」向媽媽同事送「小小熊」

鄧炳強在社交平台說，早幾日收到特別設計的母親節版「小小熊」，特意將這份小心意送給辦公室的在職媽媽同事。他說在保安局工作，節奏快、壓力大，但同事仍然能夠兼顧家庭同工作，展現「媽媽」超人的韌性和愛心。他祝天下媽媽母親節快樂。

鄧炳強則向辦公室的在職媽媽同事，送出熊仔花束。（鄧炳強FB）

「小小熊」是保安局推出的吉祥物，是另一款吉祥物「保安熊仔」的助手。今年母親節，保安局推出了小小熊的「I love Mum」特別版。