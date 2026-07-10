黃錦輝辭職累C15+擬去舊迎新　江旻憓成為潛在招攬目標｜政圈風聲

所謂牽一髮動全身。捲入中大校園醉駕事件的黃錦輝上周五（3日）辭去立法會議員後，不但令立法會多出一張「空櫈」，更令其所屬板塊「C15＋」，可獲分配的事務委員會的「保證席位」減少一席，引發僧多粥少的局面。據聞，為填補名單的空缺，「C15＋」有意招攬目前尚未加入任何名單或板塊的議員，包括「劍后」旅遊界議員江旻憓。



黃錦輝捲醉駕風波辭議席

黃錦輝在回歸29周年正日被爆出上月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。四日後，沒向立法會通報被捕的黃錦輝宣布辭職，令新一屆立法會「開波」不足一年，便「打少一個」。儘管如此立法會現時仍有89位議員，故未對議會工作，構成重大打擊。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

黃錦輝辭職致「C15＋」減少事務委員會「保證名額」

不過，黃錦輝的離去就令其所屬的板塊「C15＋」，可獲分配事務委員會名額減少一席。第六屆立法會修改議事規則後，議會採用「名單制」分配法案委員會，及事務委員會名額，每一張名單可獲指定數量，能夠加入委員會的「保證席位」名額。議員加入名單後，可透過內部協商分配這些名額，從而避免跌入不獲保證派位的「超額名單」，增加入心儀委員會的機率。

立法會共有18個事務委員會，每個人數上限為20人，即平均每4.5人分得一個席位。根據內務守則，5位議員合組的名單可獲1席，9人名單就會有2席，14人名單則分配到3個位，如此類推。黃錦輝辭職前，「C15＋」的名單共有14人，如今減至13人，導致該板塊在挑選事務委員會的「保證席位」減少1席；至於法案委員會的「保證席位」數量則保持不變。

何君堯、江旻憓未有加入任何名單

目前連同「C15＋」在內，立法會內共有5張合組名單，涵蓋87名議員，僅得立法會內委會副主席、選委界議員何君堯，及江旻憓尚未加入任何名單。

「C15＋」成員憂僧多粥少 內部「爭崩頭」

據筆者了解，黃錦輝辭任後，部分「C15＋」成員大呻「頭痛」，憂慮日後或出現僧多粥少，難加入事務委員會的情況。為填補黃錦輝離任後留下的名單空缺，「C15＋」正向江旻憓「招手」。雙方正在接觸階段，不過未有結論，料仍需討論一段時間。

「C15+」選委界議員陳紹雄。（香港01）

「C15+」召集人、選委界議員陳紹雄接受《香港01》查詢時表示，與不同議員都有接觸，正積極考慮如何填補位置，又指立法會在明年初，才會重新分配事務委員會，距離目前仍有一段時間，「（期間）好多嘢都可以發生」。

選委界何君堯。（直播截圖）

何君堯稱暫未受邀入名單：慣做獨行俠 邊個揾我都唔入

何君堯則表示，暫未有接獲邀請加入「C15+」，但即使收到邀請亦不會加入，因為自己習慣「打單泡」，笑言「我呢個獨行俠嚟，唔好拖累人，邊個揾我都唔入」。

有「C15+」議員表示，歡迎新人加入以解決當前的問題。至於何君堯及江旻憓的備受公眾關注，該議員認為並無問題，指出「C15+」只是一個板塊而非政黨，功能僅在於協調分配委員會席位，成員間依然可「各自各精采」。