江旻憓又讀書被讚金牌學生　初步獲調解員認證　再踏「老本行」？

旅遊界立法會議員、香港女子劍擊奧運金牌得主江旻憓再添頭銜，事緣亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰接受報章訪問時透露，政府早前推出「體育爭議解決先導計劃」，江旻憓參加了調解員課程，已初步獲得調解員認證，更讚江是「金牌學生」，前途可期。



亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰接受媒體專訪時透露，江旻憓參加了調解員課程，已初步獲得調解員認證。（江旻憓Facebook）

陳曉峰接受《星島日報》專訪時，透露江旻憓自費參加了調解員課程，形容對方是「金牌學生」。江旻憓已初步獲得調解員認證，陳曉峰認為她在這方面前途可期。

陳曉峰料身兼多職她現階段仍專注於做好立法會議員工作

陳曉峰又說，江旻憓清楚自己能在體育界發揮作用，在課程中沒任何高傲的心態，不過江旻憓現時身兼多職，相信她現階段仍專注於做好立法會議員的工作。