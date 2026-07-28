拆局｜兩個陳嘉信犯錯　兩種不同處置高下立見？

近日高等法院法官陳嘉信被揭多次涉司法抄襲，大眾嘩然之下，終審法院首席法官張舉能發出聲明，要求陳嘉信提早退休，強調司法抄襲行為影響訴訟各方的權益、損耗司法資源、削弱公眾信心。從事發到有人擔責，經歷不足半月時間，不可謂不迅速。做法亦獲得多方認可，行政長官李家超指出，維護公眾對法官獨立專業履職的信心，資深大律師湯家驊認為已經向社會作出合理交代。近年本港多次發生公共行政失當風波，一些公職人員表現備受社會質疑，司法機構今次處理方式，對於應對類似危機及及完善公職人員問責機制有什麼啟示？



法官陳嘉信本周初再被上訴庭批抄襲不理想，但未成上訴得直的理由。（資料圖片）

陳嘉信多次陷抄襲風波 被要求提前退休

早於2023年，陳嘉信已因司法抄襲遭到張舉能及高院首席法官阮兆初的嚴肅訓誡。近日此事再掀起風浪，皆因本月15日起，上訴庭陸續指出，南太電子創辦人顧明均的股份爭議上訴案、劉浩清教育基金股份爭議上訴案中陳嘉信的判詞，涉及大幅抄襲。

張舉能發聲明批評陳嘉信抄襲，正式要求陳嘉信提早退休。（潘耀昇攝）

司法機構在本月22日表示，終審法院首席法官張舉能將就此事對陳嘉信「再次作出嚴肅訓誡」；短短五日後，應對措施迅速升級。張舉能發聲明批評，陳嘉信抄襲的後果不但影響訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭司法資源、削弱公眾對其繼續妥善履行司法職責能力的信心。他正式要求陳嘉信提早退休，陳依要求申請後已獲批准，將由7月31日起生效。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受電台訪問時解畫指，要求法官「提前退休」做法合理，因為若法官拒絕辭職勸籲，政府反而要依據《基本法》成立審議庭處理，程序更為漫長。換言之，張舉能選擇了一種實際上容易處理的問責方式，從引發全城爭議至今約半個月便向社會作出交代，有利於平息公眾不滿與不信任。

湯家驊認為，外界關注事件會否打擊香港司法體系，故讓陳嘉信「自然退下」是最好做法。（資料圖片）

司法界認同做法 結構性改進須內部落實

從事件的迅速處理中，不難看出香港司法界維護法治的「金字招牌」的努力。特首李家超亦對張舉能做法表示肯定，今日被傳媒問到要求陳嘉信「提前退休」，能否挽回司法界公信力時，指尊重張舉能維護公眾對法官獨立、專業地履行職責的信心。

湯家驊接受《香港01》查詢時指出，外界關注事件會否打擊香港司法體系，故讓陳嘉信「自然退下」是最好做法。對於司法界今後應如何避免類案發生，他指，相信同類事件發生的幾率不大，因張舉能已經明言任何形式的司法抄襲不可接受，又指若要在制度上作出任何改進，均需要在內部進行，相信首席大法官已有相關想法。

江玉歡強調本港法官的尊嚴需要維護，令公眾信服。（梁鵬威攝）

本身是律師的前立法會議員江玉歡亦指，要求陳嘉信提前退休，是司法當局平衡各種可能性的做法。她強調，本港法官的尊嚴需要維護，令公眾信服，而事件屬個案，相信法院內部會有改進。

選委界議員范凱傑（夏家朗攝）

本身是大律師的選委界議員范凱傑認為，張舉能要求陳嘉信退休的做法合適，形容屬嚴厲的懲罰，達足夠警懲程度。他期望，社會不要因為個別法官不符合期望的做法，而影響對司法機構的信任。

對於有意見不滿陳嘉信犯錯，在被要求提早退休的情況下，仍然能獲得大筆的退休金。他表示，陳嘉信是應要求提早退休，按道理沒有權利剝奪其退休福利，加上對方的行為未達「行為不檢」的程度，相信沒足夠理由剝奪。

同名不同命？ 從「兩個陳嘉信」看行政問責落差

司法機構此次的果斷處置，為司法界止血，亦不禁令人聯想起另一宗涉及同名公職人員的風波——前政府物流服務署署長陳嘉信。

去年7月，後者任上發生了採購冒牌水事件，之後政府成立專責小組審視現有政府採購機制的工作。半年後，今年1月，小組卻定性陳嘉信在事件中「沒有疏忽」，不會對其進行紀律懲處，僅收回其銀紫荊星章。小組指陳嘉信應該「更有作為」，措辭更像期待而非批評。

去年8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，時任政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

在經歷多次公共行政失當風波後，公眾希望看到的管治新局面，是坦蕩地承認過失和作出改進。正如法官陳嘉信因表現不付公眾對其專業的期望而受質疑時，司法當局在短時間內果斷處理，令香港法律的「金字招牌」得以維護，行政一方亦應思考，面對公眾質疑時，應以怎樣的做事方式及態度，取信於民眾，維持政府威信。