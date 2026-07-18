黃錦輝辭職｜謝小華：現階段補選不符成本效益　可能性極低

立法會議員黃錦輝上月底在中大校園醉酒駕駛撞車且不顧而去，本月3日辭任議員，外界關注因此出缺的選委界議席會否補選。政制及內地事務局局長謝小華今日在電台節目中表示，選舉管理委員會認為現階段補選不符合成本效益，舉行補選的可行性極低。



政制及內地事務局局長謝小華。（呂婉盈攝）

選委會換屆將現真空期 補選存在困難

謝小華在商台節目中透露，政府與選管會商討，雙方均認為現階段不適合舉行補選。她解釋，選管會關注市民對舉行補選成本效益的觀感，現屆選委會任期至10月21日屆滿，只剩三個多月，之後將舉行換屆選舉，明年2月才組成新一屆選委會，中間有多個月真空期，補選操作存在困難。

明年選特首及區議會 謝小華：再補選一議席是否急切？

謝小華又指出，明年已有兩個大型選舉，3月要舉行行政長官選舉，年底又有區議會選舉。她反問，如果再補選一個立法會議席，是否合乎需要及成本效益，又是否急切？

黃錦輝酒駕撞車涉4罪被捕 月初宣布辭職

66歲的黃錦輝是中大工程學院副院長，7月1日他被爆出6月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。

上屆補選4議席花費近公帑 一議席懸空三年

黃錦輝在事件爆光後兩度發明道歉，並宣布辭去立法會所有職務。政界對補選與否意見兩極，有意見指要盡快補選，亦有意見擔心花費大量公帑選舉會引起民意反彈。翻查上屆立法會補選4名選委界議員，共花費公帑9,000萬元。若不補選，立法會薪津開支將少一人，四年減少花費逾千萬元公帑。

上屆立法會在2022年運作半年後，便有4名選委界議員辭職加入政府，分別是現任創新科技及工業局局長孫東、律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局匹麥美娟和審計署署長林智遠。同年年底，選委界議員黃元山又辭職，加入特首政策組出任組長，其議席懸空三年至換屆，沒有再補選。