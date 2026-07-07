黃錦輝醉駕｜兄長曾不支持從政：郁親都被鬧，喺學術界發展咪幾好

選委界立法會議員黃錦輝涉嫌中大校園內醉酒駕駛不顧而去，被捕四日後辭職。其經營家族生意的兄長、九龍表行集團董事總經理黃錦成12年前一番言論，成為政圈討論話題。原來當年黃錦成曾不支持黃錦輝從政，形容「郁親都被鬧，喺學術界發展咪幾好」。有政圈中人表示如今一語成讖。



66歲的選委界立法會議員黃錦輝七一回歸29周年當天被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

黃錦輝中大校園醉駕涉四罪被捕

66歲的黃錦輝七一回歸29周年當天，被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。四天後，辭任選委界立法會議員。

黃錦輝（左二）與兄長黃錦成（左四）。（浸會大學）

九龍表行集團董事總經理黃錦成（香港浸會大學）

兄長曾不支持從政：郁親都被鬧，喺學術界發展咪幾好

黃錦輝本身是太子爺，有六兄弟姊妹，由於父母早逝，黃錦成長兄為父。2014年，他曾經出自傳《調情》，談及不少家事。

人必有求，量力而求，輕鬆多自在。 黃錦成

66歲的選委界立法會議員黃錦輝七一回歸29周年當天被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

當時，黃錦輝已是中文大學工程學院副院長，更盛傳是前創新及科技局副局長的熱門人選。不過，兄長黃錦成不支持黃錦輝加入熱廚房，形容人在官場，「郁親都被鬧，喺學術界發展咪幾好」。有政圈中人表示如今一語成讖。

人生半杯酒，半碗飯，隨緣多自在。 黃錦成

九龍表行集團董事總經理黃錦成（香港浸會大學）

黃錦成曾分享父親的教誨 ── 剛、毅、木、納，即做人要剛強有毅力，慎於言而敏於行，腳踏實地。此外，生活要戒奢，飲食要節制，從平淡中細味人生，才會感受到箇中真味。