新皇崗口岸港方口岸區啟用 　鄧炳強：將作逾百場測試助早日開通

皇崗口岸港方口岸區今日（31日）凌晨起由特區政府接管，保安局局長鄧炳強指，將展開一連串測試以便早日開通，包括約20個不同種類的測試，如人流測試、反恐測試等，料會舉行過百場測試，亦會與深圳方面進行逾萬人的跨境演練，待口岸運作條件成熟後，港深政府會敲定開通日期，並適時公布。



​新皇崗口岸。（中新社）

開通工作展開新一頁

新皇崗口岸港方口岸區今日凌晨起由特區政府接管，依照香港法律實施管轄。鄧炳強指，皇崗口岸開通工作展開新一頁，又提到自己今早與70至80位來自20多個部門的人員到現場測試，認為整體而言大樓情況非常良好，但與不少大型建築一樣要進行執漏工作。

做好小型測試後 將與深圳作過萬人演練

鄧炳強指，新皇崗口岸港方口岸區將展開一連串測試以便早日開通，未來需要進行約20個不同種類的測試，如人流、反恐測試等，料合共會舉行約過百場測試。他又指，當做好小型測試，會與深圳方面作過萬人的跨境演練。

鄧炳強重申，特區政府會與深方緊密合作，全速推進籌備，在口岸運作條件成熟後，港深政府會敲定開通日期，並適時公布，強調要在有序和安全情況下開通。他又指，日後跨境巴士、專營巴士、專營小巴及的士均可直接到達新皇崗口岸，當局已在口岸提供足夠位置作上落客用途，針對多人的情況亦有後備方案，將在口岸附近預留等候區，確保口岸上落區暢順。問及口岸能否在10月1日前開通，他未有正面回應。\