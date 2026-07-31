胡志偉險被英國遣返 　鄧炳強：遇事可與普通市民一樣聯絡入境處

47人案「串謀顛覆國家政權罪」罪成服刑期滿出獄的前民主黨主席胡志偉，上周抵達英國希斯路機場時被扣留，一度面臨被遣返香港。被問及政府對相關事件有何看法，保安局局長鄧炳強指，相關人士可與普通市民一樣，聯絡入境處的港人在外協助小組，強調處方會提供適切協助。



強調入境事處會提供適切協助

胡志偉上周抵達英國希斯路機場時被扣留，一度面臨被遣返香港，其後獲准以「入境保釋」(immigration bail）形式逗留當地7日，再獲重新審視個案撤回逗留限制，容許留在英國6個月。鄧炳強今日出席撲滅罪行委員會會議後回應事件時指，有關違反國安法的人士已完成服刑，「同我哋香港其他市民一樣，享有我哋所有市民嘅權利」。他續指，倘相關人士在外國遇事，可與普通市民一樣，聯絡入境處的港人在外協助小組，強調會提供適切協助。

旺角「田園書屋」7月15日遭警方國安處搜查，一人被帶走，書店傍晚落閘。（資料圖片/吳美松攝）

鄧炳強：國安法不會針對任何類型的店鋪

被問到接連有獨立書店涉國安法，會否影響多元和自由的形象。鄧炳強指，國安法不會針對任何類型的店鋪，強調不論是哪一類型的公司，犯法的話有證據會作出拘捕，有足夠證據會作檢控，不會随意針對個別職業和團體，「我係針對所有犯法嘅人同團體」。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

另外，政府早前提出修訂性罪行，鄧炳強指，留意到有意見建議政府新訂持續性侵兒童罪行，以及檢示被告利用誤信同意脫罪的情況，當局會進一步研究。政府在諮詢期完結後會分析意見，今年內把修訂建議提交立法會，務求本屆政府任期內完成立法工作。