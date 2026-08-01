新皇崗口岸｜將與深圳進行過萬人壓力測試　本港動員公務員參與

新皇崗口岸港方口岸區昨日（31日）凌晨起由特區政府接管，保安局局長鄧炳強今日（1日）指，將會進行逾100個測試，涵蓋人流、反恐等範疇，及後將與深圳當局進行逾萬人的大型測試。港府將沿用啟德體育園的開幕前測試安排，動員公務員作壓力測試。當測試暢順後，才會考慮通關日期。



政府今日首次舉辦新皇崗口岸港方口岸導賞團，安排約37名立法會議員參與，視察五樓的入境樓層。（林彥汛攝）

政府今日首次舉辦新皇崗口岸港方口岸導賞團，安排約37名立法會議員參與，分別視察了交通轉乘樓層、五樓的入境樓層，以及過境交通檢查亭運作等。（林彥汛攝）

​新皇崗口岸。（中新社）

新皇崗口岸港方口岸區7月31日凌晨起由特區政府接管，依照香港法律實施管轄。深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸新皇崗口岸的聯檢大樓共九層，地上五層、地下四層。當中，地下一樓和二樓為深圳公共交通轉乘樓層，之後兩層為停車場及網約車樓層。汽車通關在一樓和三樓查驗層，二樓則是港方跨境巴士接駁樓層。至於旅客過關樓層就設在四樓及五樓，由香港去深圳在五樓過關，而從深圳入境香港，則是在四樓。

政府今日首次舉辦導賞團，安排約37名立法會議員參與，分別視察了交通轉乘樓層、五樓的入境樓層，以及過境交通檢查亭運作等。

保安局局長鄧炳強表示為確保口岸運作順暢，未來將會進行逾100個測試，涵蓋20個範疇，包括人流、反恐等。完成小型測試後，將與深圳當局進行逾萬人的大型測試。當局將會沿用早前啟德體育園開放前測試安排，動員公務員作壓力測試。至於具體通關時間，他強調只有當測試暢順，才會考慮通關時間。

一眾立法會議員視察過境交通檢查亭運作。（林彥汛攝）

立法會主席李慧琼指，實地了解口岸情況後，感到非常震撼，感謝中央對成立皇崗口岸的大力支持，以及特區政府的努力。她又稱，口岸為重大的民生工程，亦是香港融入國家發展大局的重要硬性設施，市民期望可盡快投入服務，期望保安局可盡快完成測試，並做好應急準備，同時與內地部門做好溝通和協商。