被點名部分會議零發言　陳文宜：發言量不等於工作量

新一屆議會上任7個月，有傳媒報道至少17名議員加入法案、事務或小組委員會等後，在部分委員會「零發言」。其中一名被點名的社褔界立法會議員陳文宜昨（31日）在社交平台解釋指，發言量不等於工作量，強調關心和跟進議題的方式有很多，重點在於選擇合適的平台與時機發聲，工作亦不只在會議廳。



《明報》報道提到截至本月17日，18個事務委員會、工務及人事編制小組委員會、7個政策事宜小組委員會，以及已完成工作的3個法案委員會和11個附屬法例小組委員會，共舉行206場公開會議。至少17名議員加入委員會後，在部分委員會會議「零發言」。

圖為陳文宜。（夏家朗攝）

狗入食肆、護理保健師小組委會「零發言」

當中，陳文宜在修例准狗入食肆的小組委員會，以及納入護理保健師職級在安老及殘疾院舍人手規定的小組委員會均無發言。陳文宜回覆傳媒指，未有發言因與已發言議員的觀點重複。

社聯行政總裁陳文宜以2,179票當選社福界議員。（梁鵬威攝）

口頭發言屬眾工作範疇之一 書面質書能獲更詳盡回覆

陳文宜昨再在社交平台發文表示，上述附屬法例委員會主要是審議條文細節，而政策方向大多已在事務委員會討論過。為免重複已發言議員的觀點，故未有發言。

陳文宜又指，坊間或許會有誤解，以為「發言量」就等於「工作量」，但其實議會工作涉及多個範疇，口頭發言只是其中之一。她提到，其過去半年，提交了多份書面質詢及公開意見表達，書面質詢同樣是議會工作重要的一環，往往能獲得政府更詳盡的回覆，有利於深入追蹤政策細節。

她亦稱，在過去半年間，參與了逾50場業界交流會，接觸逾千位服務使用者及前線同工；積極參與各項法案審議與政策研討；並就國家「十五五」規劃及香港長遠發展規劃進行了深入交流。

關心和跟進議題方式有很多 重點在合適平台與時機發聲

陳文宜相信，關心和跟進議題的方式有很多，重點在於選擇合適的平台與時機發聲。她強調工作不只在會議廳，也在每一位市民的生活裡，她會以有效的方式履行職責，也期望這份用心能被看見。