被點名未適應議員角色　陳文宜認需要改善　將加強訊息發布和溝通

第八屆立法會上任至今逾5個月，日前有傳媒點名個別代議士仍未進入角色，包括社褔界議員、社聯行政總裁陳文宜。她今日（6日）在社交平台表示，過去這段日子和團隊沒有一刻停下來，一直按既定目標推進各項議會及社福相關工作。



不過，她承認有需要改善的地方，坦言過往與團隊專注於跟進政策推行和釐清細節，未能及時與公眾及傳媒溝通各項工作進度，承諾日後必定會加強訊息發布和溝通。



被指未積極關注社褔議題 陳文宜：堅持以專業視角發聲

報道提到，在社福界深耕多年的陳文宜上任5個月來，積極出席業界活動，見報率不算高，屬未進入角色的議員之一。有業界中人指陳文宜過去大半年在多宗備受關注的社福議題，包括一戶一社工、「Save Lily」都未積極主動表達關注。

「Save Lily」事件持續發酵，引得網民的大量關註。（香港01攝）

陳文宜今日在社交平台回應指，留意到有媒體報道談及議員上任五個月的表現。她強調，過去這段日子和團隊沒有一刻停下來，一直按既定目標推進各項議會及社福相關工作，在多項重要的民生與社福議題上，包括《強制舉報虐待兒童條例》的立法討論、「兩蚊兩折」、社區客廳的服務規劃、以至「Save Lily」事件等，都堅持以社工的專業視角去發聲，在議會內辯論，並與業界和基層團體並肩作戰。

過渡性房屋（資料圖片）

稱成功爭取預留過渡性房屋儲備單位 為基層提供保障

她提到，自己成功爭取政府承諾預留一定數量的過渡性房屋儲備單位，作為緊急安置用途，為有需要的基層家庭提供更即時的保障。

過往與團隊專注跟進政策 日後會加強訊息發布和溝通

她表示，與團隊認真檢討，並主動諮詢了多位社福界同工及前輩的意見，總結經驗後，認為有需要改善的地方。她坦言，過往與團隊專注於跟進政策推行和釐清細節，未能及時與公眾及傳媒溝通各項工作進度，承諾日後必定會加強訊息發布和溝通。

她續指，其議會工作大門常開，歡迎業界及市民就各項社福政策提出意見或建議，會繼續秉持務實態度，為提升市民福祉而努力。

江玉歡指自己一向很尊重葉太，希望回到新民黨助其一臂之力。（梁鵬威攝）

立法會前議員江玉歡昨日（5日）在社交平台撰文，談到議員應有的角色定位，稱議員在上任5個月後，理應「上手」，並做出成績。假如議員只是出席活動，擔任親善大使，自己並不能「收貨」，強調市民是希望見到議員，為他們發表中肯意見。