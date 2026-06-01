非常父母家中產子拒交DNA證明　陳文宜：維護人權也要先保護兒童

女童Lily的港人父母回港後，母親關小姐在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，惟父母拒絕提交DNA核實血緣，導致兩個月大的Danny與聲稱在芬蘭家中分娩的Lily一樣，至今仍是無出世紙的「無證兒童」。社福界立法會議員、社會服務聯會行政總裁陳文宜指，男童現時處於身份真空狀態，其應有法律下應有權利、公共醫療福利未必受保障。她認為，即父母「比較着重人權」，亦要思考這個問題，強調應該以照顧兒童為先，「我哋唔能夠話完全剩係尊重家庭自主，但忽略保護兒童安全。」



我覺得呢如果父母係比較着重權利、人權的話，其實都真係要諗一諗，因為事實上，𠵱家無出世紙嘅兒童根本上就唔受法律保障，亦都冇機會接受醫療保障嘅。如果我哋從權利角度，咁我哋都應該要保護兒童在先㗎喎。 社福界立法會議員、社會服務聯會行政總裁陳文宜

曾先生及關小姐在社交媒體開設「Save Lily」專頁。（黃學潤攝）

社福界立法會議員、社會服務聯會行政總裁陳文宜。（資料圖片／夏家朗攝）

陳文宜：交DNA證明非刻意為難 乃國際公認做法

陳文宜今早（1日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，Danny雖然在香港出世，但因為未有出世紙，法律上無身份，未被正式承認為香港居民，有可能會影響他使用公共服務。她又提到，按法例要求，父母須在嬰兒出生後42日內為他進行登記，而入境處要求提供DNA檢測證明亦非刻意為難，而是國際公認做法。

她認為，現時最重要是政府要按事主實際情況提供協助，同時亦要理解他們面對的困難，相信「大家喺度搵緊個平衡」，強調要小心處理，「唔能夠完全話父母無能力去照顧佢」，但同時「我哋唔能夠話完全淨係尊重家庭自主，但忽略保護兒童安全。」

曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今淪為無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

男嬰無身份將不受法律及社會保障 着重人權亦要保護兒童

不過，她亦同時指，即使父母比較着重權利、人權，亦應思考小朋友若無出世紙，將不受法侓保障，亦無機會接受醫療福利，「我哋從權利角度，都應該要保護兒童在先㗎喎。」她續說，Danny現時醫療紀錄如同白紙，但即使他無任何損傷，亦須進行疾病篩查及接種相關疫苗。