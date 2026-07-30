羅淑佩放工約同事打Pickleball宣傳全民運動日：常運動可留住青春

本周六、日（8月1至2日）全民運動日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩放工後與同事到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。她說放這項運動的最大好處是老幼咸宜，年輕力壯的可以用盡球場面積，全力攻擊，運動量不低於羽毛球，但小朋友或老友記也可選擇多留在稱為「Kitchen 廚房區」的非截擊區輕鬆對打，不愁用力過猛而受傷，坦言怪不得短短數年已廣受歡迎。



2026年7月29日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。（羅淑佩FB）

啟德周末曼城對國際米蘭 羅淑佩：節目豐富

羅淑佩表示，暑假令人特別想參與運動，看畢世界盃決賽周，隨即可以去亞博館觀看劍擊世錦賽，足球迷忠粉亦準備好，周末去啟德主場館香港足球盛會曼城對國際米蘭，支持心愛球隊，形容節目豐富。

羅淑佩：常運動可留住青春

不過，她說參與運動絕對不限於做觀眾，更加應該親自落場，跑步、踩單車、游泳、以至健身、踢波，甚至上堂學乒乓球、羽毛球、劍擊等，相信只要持之以恆，一定對身體有益。

返工返學嘅可以舒展筋骨、鬆弛神經；人到中年常常運動可以幫助留住青春；銀髮族時間充裕，與老友記做完運動飲杯茶更加是理想社交活動。 羅淑佩

8月1及2日是「全民運動日」，羅淑佩鼓勵市民培養恆常運動習慣，成功預訂這兩天康樂設施免費時段的人士要準時簽到，即使未有預訂康文署設施，也可以去海濱散步甚至緩跑，或者拉筋做瑜珈，體驗一下身心舒展、出一身汗的爽快。

2026年7月29日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。（羅淑佩FB）

2026年7月29日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。（羅淑佩FB）

2026年7月29日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。（羅淑佩FB）

羅淑佩放工約同事打Pickleball宣傳全民運動日

說到做到，昨晚（29日）羅淑佩放工後與文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓的體育館打Pickleball匹克球。

2026年7月29日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。（羅淑佩FB）

她說這項運動的最大好處是老幼咸宜，年輕力壯的可以用盡球場面積，全力攻擊，運動量不低於羽毛球，但小朋友或老友記也可選擇多留在稱為「Kitchen 廚房區」的非截擊區輕鬆對打，不愁用力過猛而受傷，形容怪不得短短數年已廣受歡迎。

2026年7月29日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、旅遊事務專員陳慧欣、康文署署長陳詠雯等人，到旺角花園街市政大樓體育館打匹克球。（羅淑佩FB）

康文署轄下12個場地已容許個人租用打Pickleball匹克球，私人場地也越來越多，她呼籲大家約家人朋友試玩。