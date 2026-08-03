智庫調查：各學校AI平台不相通如「數據孤島」　憂難評估學習成效

政府透過「優質教育基金」預留20億元推動Al教育，每間受公帑資助中小學獲撥款50萬元，採購AI教學軟硬件、學習平台、教學資源等。有智庫研究發現，中小學普遍採用不同AI平台，數據不相通、標準不統一，形成「數據孤島」（Data Silos），令學生學習紀錄四散，難評估學習成效。團隊認為即使不建立全港學校中央平台，至少同一辦學團體下的學校，也可考慮共同數據管理制度，才能真正「因材施教」。



未來經濟學院的王柏林和何杏研發表《香港中小學AI應用與資料治理》研究報告。（李可榆攝）

未來經濟學院分析20萬份學生習作 揭平台互不相通

團隊今日（3日）發表《香港中小學AI應用與資料治理》研究報告，他們花一年時間走訪超過40間中學和40間小學，並收集逾20萬份學生AI習作數據，發現各學校AI平台不相通如「數據孤島」。名譽研究員何杏研以積木比喻：「當AI不停產生學習數據，好像很多積木散落不同平台。但有些積木是木製、有些是LEGO、有些是膠，根本砌唔返一個完整的學生學習圖像。」她擔心，「數據孤島」問題導致「AI用得越多，對學生認知反而未必增加」。

學院解釋，AI與傳統教育科技最大的分別，在於AI能夠持續記錄學生每一次提問、修改、練習及回饋，將學習過程轉化為可累積分析的數據，令教師更容易掌握學生能力變化，真正落實「因材施教」。相反，如果學生學習紀錄分散於不同AI平台，不能跨平台保存及整合，再先進的AI亦只能一次又一次重新認識同一名學生，難以建立持續的個人化學習歷程。

何杏研指出「數據孤島」問題，導致「AI用得越多，對學生認知反而未必增加」。（李可榆攝）

未來經濟學院創辦總監兼主席王柏林表示，香港推動AI教育的資源已基本到位，下一階段真正需要建立的不是更多AI平台，而是一套持續累積學生學習數據，安全及有效的制度。

未來經濟學院創辦總監兼主席王柏林（右）表示：「香港推動AI教育的資源已基本到位，下一階段真正需要建立的，不是更多AI平台，而是一套能夠讓學生學習數據持續累積、安全流通及有效運用的制度。」（李可榆攝）

毋須急於建立中央平台 三步助學校整合學習數據

報告參考英國、美國、新加坡、芬蘭及澳洲等地經驗，認為香港毋須急於建立中央平台或另立新法，建議循序漸進，分三步建立治理制度。首先，學校採購AI平台時，要有系統評估數據保存、匯出、互通及私隱保障安排；其次，辦學團體可制定標準及共同管理數據的要求，包括學生數據擁有權、資料匯出格式及最低資訊保安要求等；最後，跨界別層面層面由教育界、大學、專業團體及教育科技業界合作，建立自願性質的產品認證制度，協助學校識別符合數據治理標準的產品。

何杏研發現不少校長和教師沒有意識到有權向AI供應商取回學生的學習數據，因此第一步是提升學界的認知，「至少要知道自己有權擁有呢啲數據」。

被問及校本管理會否加劇數碼鴻溝，何杏研認為校本管理是香港獨有的做法，多年來教育界有不少創新方案出現，因此更加需要數碼和數字方面的規管和指引。辦學團體應扮演統籌角色制定共同數據治理要求，包括學生學習數據擁有權、資料匯出格式、供應商使用限制及最低資訊保安要求，降低各校重複建立制度的成本。