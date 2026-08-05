田北辰溫哥華「掃街」食牛肉熱狗　領悟香港要做高端產業無得鬥平

正在溫哥華度假的立法會前議員、實政圓桌召集人田北辰，近日透過「掃街」食熱狗悟出一條香港發展之道。他在街頭吃到一位70歲檔主製作的「牛肉熱狗」，煙熏製法、用料充足、一個頂飽，平均一日的營業額有4,000至5,000加幣，引述對方稱因成本高，是「獨市」生意。田北辰感慨，「香港都要搵啲高端同獨家嘅產業去做，唔係要鬥平，係要做人哋冇嘅嘢」。



田北辰近日在溫哥華街頭食熱狗，悟出一條香港發展之道。（田北辰FB）

田北辰溫哥華掃街食「牛肉熱狗」

田北辰在社交平台分享，這位賣牛肉熱狗的街頭小販已經70歲，擺檔14年，攤檔位置並非市中心，但平均一日的營業額竟然有4,000至5,000加幣。他解釋熱狗的美味之處，「佢係用煙燻去整，除咗有洋蔥、芝士，仲有各式各樣特製嘅醬汁、酸菜等」，感慨飲食業若要成功，不止靠頂級食材，要落足料，且滋味獨特。

香港好多餐廳都係靠師傅做出嚟嘅特別味道，材料係要好，但唔需要豪華。 實政圓桌召集人田北辰

田北辰近日在溫哥華街頭食熱狗，悟出一條香港發展之道。（田北辰FB）

田北辰領悟香港要做高端產業無得鬥平

田北辰又向檔主請教這盤生意如何「企得穩」，引述對方說大部分檔口賣成本較低的豬肉熱狗，但他賣「牛肉熱狗」，成本高，「佢差唔多係獨市」。田北辰領悟到香港要做高端產業，不能「鬥平」。