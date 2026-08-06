林定國飾演燥底被告受審　讚學員冷靜盤問：聽意見是多元社會關鍵

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。他讚賞飾演律師的學員冷靜盤問，形容這不單是普通法制度公平審訊的重要元素，也適用於日常生活，「願意聆聽不同意見、不會偏聽妄下判斷，是確保一個包容、多元、理性社會的關鍵。」



律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（林定國FB）

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（林定國FB）

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（法治建設辦公室 FB）

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（法治建設辦公室 FB）

該場審訊並非真實案件，不過林定國對於最終獲陪審團一致裁定無罪、可以「洗脫嫌疑」，感到鬆一口氣。他說，每次參與模擬法庭，都會盡量投入角色，希望將人物的情緒和案情的張力真實呈現，讓學員更投入整個審訊過程。而學員們絕大部分都沒有法律背景，但從培訓、準備，到正式站上法庭，每一步都非常認真。

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（林定國FB）

他說，今次負責盤問的學員，面對他刻意演繹一名情緒激動、內心充滿矛盾的被告，仍然沉著冷靜、有條不紊地提出問題，透過證人的供詞、交叉盤問和其他證據，一步一步釐清案情，最後更獲選為「最佳律師」，實至名歸。

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（林定國FB）

活動後，林定國和學員分享，設立模擬法庭的主要目的，並不是要訓練大家的辯訟技巧，是希望透過親身參與審訊，讓大家更深刻體會香港法律制度承載的重要價值觀，特別是每一個人都有被聆聽的權利（right to be heard），聆聽雙方不同版本的說法，再作判斷。

這不單是普通法制度公平審訊的重要元素，也適用於日常生活，願意聆聽不同意見、不會偏聽妄下判斷，是確保一個包容、多元、理性社會的關鍵。 律政司司長林定國

律政司法治教育領袖培訓計劃上周六（1日）舉行模擬法庭活動，律政司司長林定國飾演一名涉嫌因金錢糾紛將年邁父親推下樓梯的「燥底」被告。（林定國FB）