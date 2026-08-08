性罪行改革｜大律師公會改撐設持續性侵兒童罪　舉證程序須公平

性罪行法例改革公眾諮詢日前（5日）結束，有關兒童性罪行內容多達13頁，不過沒提及引入「持續性侵犯兒童罪」。大律師公會早年曾指，控罪如毋須列明所有案發時間和地點，或對被告不公。前副刑事檢控專員、公會副主席許紹鼎接受《香港01》訪問，明言支持引入「持續性侵犯兒童罪」，惟要有程序保障舉證能維護司法公平。



他說，如有足夠證據，應優先檢控實質控罪，即已滿足定罪元素的罪行，如《刑事罪行條例》的強姦罪，並且不能以「持續性侵犯兒童罪」作為交替控罪。若要援引相關罪行檢控「持續性侵兒童罪」，建議先取得律政司司長同意，並制定嚴格的適用門檻。



另外，現時性罪行案件審訊，不時出現受害人被質疑沉默、沒有積極反抗，被告以「真誠但錯誤相信（誤信同意）」受害人願意發生性行為為由抗辯。許紹鼎認同引入「誤信同意」概念及其抗辯限制條件，包括被告人有否採取任何步驟和措施積極確認對方同意性行為。保安局局長鄧炳強昨日（7日）總結諮詢結果時指會積極考慮設「持續性侵犯兒童罪」；至於「誤信同意」，他稱留意到社會看法，但認為修例提出11種受害人沒有同意性行為的情況「可以應對」。



至於援引相關罪行檢控「持續性侵兒童罪」，許紹鼎建議需要先取得律政司司長同意。（梁鵬威攝）

引入「持續性侵兒童罪」？大律師公會由憂慮不公改為支持

歷經二十餘年的性罪行法例改革近日完成公眾諮詢。許紹鼎接受《香港01》訪問時表示公會歡迎諮詢文件的方向，法律改革的大原則是維護審訊的公平公正，保護未成年和精神缺損人士。他指公會留意到過去幾十年海外司法管轄區展開性罪行法例改革，香港亦需借鑑經驗，結合社會實際推展改革。

是次改革，坊間普遍反映正面，惟關注文件未引入「持續性侵犯兒童罪」。保安局局長鄧炳強早前引述2000至2001年律師會和大律師公會的說法指，若控罪毋須列明所有案發時間和地點，或對被告不公。兩個團體在2001年2月提交至立法會的聯署意見書明言無須訂立該罪行。

雖然完全理解性侵犯兒童是極其嚴重的罪行……亦支持採取措施確保將有關罪犯繩之於法，但卻認為無須訂立擬議的法定罪行。 2001年2月20日，大律師公會李嘉蓮發言

許紹鼎指，大律師公會支持引入持續性侵犯兒童罪，惟強調要有保障舉證的程序。（梁鵬威攝）

25年後，大律師公會立場有變。許紹鼎表示，根據本港過去二十年兒童受侵犯罪案趨勢，公會支持引入「持續性侵犯兒童罪」。惟他強調如果控方有足夠證據起訴實質控罪，即已滿足犯罪元素的罪行，應先以此罪作檢控，例如受害兒童清晰交代侵犯的內容和時間，可控告「強姦罪」。

許紹鼎認為「持續性侵犯兒童罪」與實質控罪應該要「二擇其一」控告。另外，控方如已就某一控罪檢控並在法庭舉證完成，不應再利用該證據轉到控告另一項罪行，以維護程序公義。

立法要清楚列明，持續性侵罪和相應的實質罪行，應該獨立作考慮，不應該視為交替控罪。 大律師公會副主席許紹鼎

8月6日，大律師公會副主席許紹鼎接受《香港01》訪問。（梁鵬威攝）

兒童未必能清晰交代所有性侵時間地點 許紹鼎認同要處理

不過，現實是長期被性侵的兒童未必能清晰交代每次受害的時間、地點等具體資料。許紹鼎指，這正是「持續性侵兒童罪」需要處理的情況，強調並非一定要求受害兒童講求實質證據。至於援引相關罪行檢控「持續性侵兒童罪」，他建議需要先取得律政司司長同意，並制定指引訂明採用「持續性侵兒童罪」的適用門檻。

3次或以上構成持續性侵？

翻查資料，律政司於2000年曾提交建議訂立「持續性侵兒童罪」的資料文件，指性侵犯兒童3次或以上，每次日期不同，不論行為是否屬同一性質或構成同一性罪行，均屬犯罪。控罪須指明行為所發生的時期及性罪行性質，但無須證明確切發生日期或情況。

對於多少次性侵構成「持續性侵」，相關定義應否有別於當年，許紹鼎指出，可以借鏡當年「3次或以上」的概念，留待當局決定。

倡引「誤信同意」 列明抗辯限制情況

諮詢文件亦列明「同意」性行為的定義，即要有行為能力，及自由自願地對性行為給予同意；並列出11種受害人沒有同意與被告進行性行為的情況，惟沒有指出沉默和被動不代表受害者同意性行為。翻查性罪行案件審訊，常見受害人被質疑沉默、沒有積極反抗，被告以「真誠但錯誤相信（誤信同意）」受害人願意發生性行為為由抗辯。

法改會曾於2019年發布建議，就處理「誤信同意」提出改革方案，要求控方必須證明申訴人不同意、被告並非合理相信申訴人同意，並在「考慮所有有關情況後」裁定。政府在諮詢文件附錄中表示，同意並會落實建議。

8月6日，大律師公會副主席許紹鼎接受《香港01》訪問。（梁鵬威攝）

諮詢期間，有團體希望仿效英國、加拿大等國的性罪行法律，引入「誤信同意」概念，並進一步列明以此作為抗辯理由的限制情況。許紹鼎認同，並初步建議限制情況，可包括被告有否採取任何步驟和措施積極確認對方同意性行為。

他又指出，文件列明的11種情況中，體現了被告需要採取步驟確認受害人同意，「其實已經明確帶出訊息，一個人應該要尋求對方的同意，才可以進行性行為」。他以第一種情況「受害人沒有口述或透過動作給予同意」為例，形容是「法律上的重大轉變」，是尊重性自主權的體現。

6月8日，律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，在立法會討論制訂維護國安附屬法例後見記者。（鄧倩螢攝）

鄧炳強：積極考慮設「持續性侵犯兒童罪」

保安局局長鄧炳強昨日（7日）在諮詢完結後見記者，稱諮詢期內共收到6,000份意見書，當中約九成支持修例。他計劃今年將條例草案提交至立法會審議，目標今屆政府任期內完成立法。

對於設立「持續性侵犯兒童罪」的建議，他指會積極考慮，並與法律界保持緊密溝通。不過對於「誤信同意」，鄧炳強認為，今次修例意見提出11種受害人沒有同意性行為的情況，初步覺得可以應對，當局會繼續研究相關議題。