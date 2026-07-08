性罪行｜組織指證據法未全面改革　倡盤問事主與被告性經驗設限

在強姦案和猥褻侵犯案的審訊中，現行法例禁止盤問受害人與其他人的性經驗。保安局最新一份性罪行改革諮詢文件提及，擬將有關做法擴闊至其他指明性罪行，包括涉未經同意下進行的性罪行。



關注婦女性暴力協會今日（9日）召開記者會，指出證據法仍未全面改革，舉例諮詢文件仍允許盤問事主與被告的性經驗，未能全面保障受害人，與文件提出的「同意一項性行為，不代表同意下一項性行為」的說法相違。協會稱，參考英國法例，盤問事主與被告及其他人的性經驗前，均需獲得批准，倡議盤問事主與被告的性經驗時須增設限制。



（左起）關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧、關注婦女性暴力協會副主席兼非執業大律師馬碧筠、「我們都是 X - 性罪行改革關注組」成員Janelle、Tsz Ching。（任葆穎攝）

法例僅禁盤問事主與其他人性經驗

為免受害人被識別身份、遭二次傷害，現行法例規定將「指明性罪行」如強姦案等受害人身份保密，故其身份往往以「X」等代號取代；受害人亦可申請或獲法庭主動准許，藉電視直播聯繫方式提供證據。此外，在強姦罪和猥褻侵犯罪的審訊中，現時法例禁止盤問受害人與被告以外人士的性經驗或提出證據。

保安局最新一份性罪行改革諮詢文件提及，擬擴闊上述三項條文的範圍至「指明性罪行」受害人。而「指明性罪行」的定義，亦將擴闊至使未經同意下進行的性罪行、涉及兒童的性罪行、涉及精神缺損人士的性罪行、雜項性罪行、窺淫相關罪行及其他相關性罪行。

政府昨（8日）起就性罪行改革展開為期一個月的公眾諮詢，目標今年底完成立法。

關注婦女暴力協會今日（8日）聯同由性暴力倖存者組成的「我們都是X - 性罪行改革關注組」召開記者會，關注文件未為「誤信同意」設限，即未列明甚麼情況下不能以「誤信同意」為辯理由，仍存有漏洞。（任葆穎攝）

組織指未全面改革證據法

關注婦女性暴力協會副主席、非執業大律師馬碧筠指，諮詢文件僅輕輕提及就保障受害人的證據法，但未有全面改革。她舉例，法例仍允許盤問事主與被告的性經驗；但參考英國法例，盤問事主與被告及其他人的性經驗前，均需獲得批准。

她引述諮詢文件指，修例原意是防止辯方律師引入與案情無關證據，摧毀陪審團對事主的人格和觀感。在此概念下，她認為盤問事主與被告的性經驗時亦須設限，貫徹文件所指的同意一項性行為，不代表同意下一項性行為。

此外，她認為程序法上條文亦有改善空間，並建議將屏風等保障寫入法例，令受害人獲得全面保障。