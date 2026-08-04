性罪行改革｜倖存者剖白：無法動彈非同意　盼為「誤信同意」設限

事隔多年，Jessie仍記得被性侵當刻身體僵硬。她事後花了一段長時間理解這是「性暴力」，兩年後報案，希望對方得到制裁。可是她沒想過，僵硬創傷反應變成辯方律師的「武器」。



「為何不咬、不打、不踢對方？」、「案發時（被告）插入多少次？持續多少分鐘？」辯方律師深入盤問，惟Jessie稱部份細節難以清晰記憶。基於疑點利益歸於被告，最終法官認為她供詞缺乏細節，由於沒反抗，被告有可能「真誠但錯誤相信」當時人同意性行為，裁定非禮罪不成立。



今年4月，她以性暴力倖存者身份在性罪行改革論壇剖白經歷，影片引起廣泛關注。她說事後收到許多人來訊分享被性侵經歷，「有我本身認識的人、同學、朋友、有陌生人、記者、有男有女，數量遠遠超出我想像。」



約2個月後，討論20年的性罪行改革諮詢文件出爐，建議為「同意」制定法律定義，並列出11項不構成同意性行為情況，包括「受害人沒有口述或透過動作給予同意」。惟Jessie發現仍有灰色地帶，被告可用「誤信同意」為抗辯理由。她遂與其他性暴力倖存者組成「We Are X」，倡議增設限制，並參考加拿大做法，如出現11個情況的其中一個即無法以「誤信同意」作抗辯。



《倖存者的聲音》：性罪行改革系列之一

Jessie認為現行法例存有漏洞。（楊凱力攝）

事後找不到合適詞彙形容經歷 兩年後始報案

Jessie案件涉及手指插入性器官，在事發兩年後才報案，因事發後一直未能理解這段經歷，「我本身對兩性之間的詞彙沒有太多認知，唯一認知可能是強姦，但他插入的不是陰莖，我清晰知道不是強姦，但我已經沒有詞彙形容當時發生甚麼事。」

她向風雨蘭求助但不敢報案，因聽聞其他倖存者分享經歷，擔心報案過程煎熬、處理欠人性化，擔心「自己未必捱得住」。

直至一次在寓所樓下與被告再度碰面，不安情緒再次湧現。於是她向當時大學教授傾訴，不料對方聞聽後激動拍枱，怒斥「報警對這些人已有很大教訓」，單是要求對方到警署錄口供已有阻嚇效果。

「可能我對告得入沒有信心，既不知道自己的案件涉甚麼罪行，又覺得我已成年、經歷這件事，警方會不會相信我？如果警方和律師都未必相信，就好像不值得做。但是聽到教授這樣說，又覺得不如試下」。

她擔心再有下一名受害者，於是鼓起勇氣報案。「我覺得他（被告）經過很長時間觀察，覺得我是一個不會反抗、不會發聲的人，所以才對我做了這些事。我很想他今次計錯數，亦想他覺得下次也有機會計錯數，而不再去做這些事」。

兩年後，被告被落案起訴非禮罪。她如今回想，那是最有成功感、最接近「贏了一刻」。

Jessie質疑條文仍有灰色地帶，被告可用「誤信同意」為抗辯理由開脫，她倡議增設限制，並參考加拿大做法，如出現11個情況即無法以「誤信同意」為抗辯理由，加強對性暴力受害人的保障。（楊凱力攝）

庭上被質疑何不反抗 協會稱身體僵硬為創傷正常反應

Jessie不熟法律同時兼顧上班，未有很多時間準備。至上庭當刻，一切也是意料之外，一是原來受害人僅以證人身份被傳召出庭，法律上並沒有「受害人」的角色；控方律師在過程中也不能跟她說話。「原來上到庭沒有人告訴你規矩是甚麼，好像大家都應該要知道。」雖然頗有壓力，但她提醒自己保持情緒穩定。

盤問持續兩日。她憶述控方律師問她一條問題，著她交代案情後，便由辯方律師開始盤問：「案發時（被告）插入多少次？用多少隻手指？哪一隻手？持續多少分鐘？停了多少次？停了多少分鐘？」她當時只答到大概多少分鐘或不記得。

辯方繼續問，「當日是不是穿著短褲？」、「為什麼會動不了？」、「為何不咬、不打、不踢對方？」

她不曾預計作為受害人要解釋在極度恐慌下身體僵硬的理論，「我以為我純粹陳述事實，發生甚麼事⋯⋯（這部份）其實由專家講會比較合適？」她又嘗試引用論文解釋，但被辯方指她並非專家。

關注婦女性暴力協會倡議主任葉卓怡說，很多海外研究指出，身體僵硬（freeze）是創傷的正常反應，部份受害人被性侵時，認為最安全的狀態是不作反抗。協會早前亦引述研究指，逾70%性侵倖存者於侵犯期間無法動彈。

法庭判被告罪脫 倖存者被指證供不可信一度自責

最終，法庭認為Jessie證供不可信，因事主供詞缺乏細節，「如果親身經歷必可描述得到」，由於被告有可能「真誠但錯誤相信」當時人同意性行為，裁定非禮罪不成立。

她在裁決當日沒有旁聽，擔心影響司法程序，在朋友轉述下知道裁決結果，只覺得「告不入也沒辦法」，因過程中只有她一人述說，被告在錄口供時有權緘默、亦有權不出庭作供。

她一度自覺「好廢」，自責作供「不好」，令被告罪脫。直至往後一段時間才漸漸釋懷：「如果我問在座每一位，你們最近一次發生性行為，插入多少次、每次多少分鐘、停頓多少次？我相信沒有一個正常人能回答。」

Jessie認為現行法例存有漏洞。（楊凱力攝）

嘆法例落後於其他司法管轄區 手指插入性器官僅被視作非禮

事發後，Jessie一直在風雨蘭輔導，不時參與小組共學活動，知悉很多地區已修訂性罪法例，並將以手指插入性器官的行為視為最嚴重的性侵犯罪行，「只是因為我身處的地區未修例，所以當時僅涉非禮罪。」

基於疑點利益歸被告，控方舉證需達到毫無合理疑點。Jessie稱，後來發現即使被告未有作供，辯方只需帶出被告誤會當事人同意性行為的可能性，而她亦無法在法庭上再反駁，為何不覺得被告有誤會，「原來真誠但錯誤相信是個萬能key」。

香港仍沿用70年前英格蘭的性罪行法例。她感嘆，「我未經歷這件事之前，都沒想過原來香港的法律可以這麼落後」。

她透過小組活動認識其他性暴力倖存者，有感法例每天都影響很多人，「如果大家都遇上同一樣情況，會否是制度未做到應該要做的事？」得知政府擬修訂性罪行法例，她決定推動改革。

倖存者組成倡議小組「充權」

她與一眾倖存者於今年初舉辦展覽，她首次公開談及報案及上庭的經歷，盼公眾知道倖存者在司法程序面對的困難。由於觀眾反應良好，她再於今年4月代表倖存者倡議小組出席民間性罪行改革論壇。初時擔心未能呈現其他倖存者的想法，她用了不少時間組織，再次剖白創傷。

「我是好多個X的其中一個，X是大家在新聞報道中見到，性侵犯受害者的代號，我經歷過性侵犯。」她說當日花了很大力氣說出這番話，惟社會反應不大、可謂「寂靜無聲」，她一度失落，認為行動未能起作用。一個月後，風雨蘭將該段發言剪輯成精華影片，上載至社交平台，引起大批網民留言及轉載。

「那一刻有點複雜，一方面覺得好彩有人看到，我做的事終於有用；但另一方面覺得有點震驚，感覺好像很轟動」。她又說，事後收到許多人來訊分享被性侵經歷，「有我本身認識的人、同學、朋友、有陌生人、記者、有男有女，數量遠遠超出我想像。」

Jessie今年4月代表倖存者倡議小組出席民間性罪行改革論壇，相關片段引起大批網民留言及轉載。（YouTube截圖）

啟發自法國性侵案事主：暫時我還能做到就嘗試做

她表示，願意露面是啟發自法國性侵案事主Gisèle Pelicot。她的丈夫多次對她下藥、性侵，更在網上邀請陌生男人一起性侵。審訊期間Gisèle使用真名和不需要屏風，曾言「把羞恥感還給加害者」。翻查資料，最終涉案52名被告全部性侵罪名成立，其丈夫被判刑20年。

Jessie說，自法改會成立性罪行檢討小組委員會，改革已討論20年，「如果這時候有真人現身說法，可以引起更多人關注，我覺得這時刻、暫時我還能做到就嘗試做。」

質疑諮詢文件存灰色地帶 未為「誤信同意」設限

今年6月底，長達105頁的性罪行改革諮詢文件出爐。當局建議為「同意」制定法律定義，並列出11項不構成同意性行為的情況，包括「受害人沒有口述或透過動作給予同意」、「受害人受酒精或藥物影響」等狀況。

惟Jessie質疑條文仍存有灰色地帶，並引述諮詢文件指，當被告辯稱「真誠但錯誤相信」當事人同意性行為，法官或陪審團裁定被告的「誤信」是否合理時，必須在「考慮所有有關情況」。她質疑「合理」一詞未有明確定義，擔心日後法官或陪審團對於「誤信」是否合理，仍有很大詮釋空間。

她建議參考加拿大的修訂法案，列明只要出現不構成同意的11個情況的其中一項，被告即無法以「誤信同意」作為合理辯解。

稱社會充斥「性同意」迷思 無清晰定義恐成漏洞

她特別指出，現時社會仍充斥不少「性同意」迷思，例如「上得酒店就預咗」等說法，並稱「當如此落後、錯誤的觀念出現在陪審團、甚至在法官身上，如果我們沒有一個清晰定義，就仍有一個大的漏洞。」

關注婦女性暴力協會在早前記者會亦指出，諮詢文件提及，法庭會考慮被告有否「採取步驟」確定受害人是否同意，而作出裁定，但文件無清晰定義須採取甚麼「步驟」。協會倡議，參考澳洲新南威爾斯於2021至2022年修訂法案，訂明所採取的步驟必須合理，以及須在發生性行為前的合理時間內作出。

關注婦女性暴力協會聯同「We Are X」早前召開記者會。（左起）關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧、關注婦女性暴力協會副主席兼非執業大律師馬碧筠、「We Are X」成員Janelle、Tsz Ching。（資料圖片/任葆穎攝）

鄧炳強：會進一步研究

保安局局長鄧炳強上周五（31日）見記者時稱，留意到有意見建議檢示被告利用誤信同意脫罪的情況，當局會進一步研究。政府在諮詢期完結後會分析意見，今年內把修訂建議提交立法會，務求本屆政府任期內完成立法工作。

政府為期一個月的公眾諮詢快將在8月5日完結，Jessie促請公眾把握機會提交意見書，「每一個人的聲音都很重要，我們都知道社會有不同聲音，如果你認為是對的說法，應該要用自己的聲音告訴政府。」