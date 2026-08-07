選舉委員會界別分組換屆選舉11.22投票　提名期10.7開始為期兩周

2026年選舉委員會界別分組一般選舉訂於今年11月22日舉行，​政府發言人今日（7日）表示，行政長官已根據《行政長官選舉條例》附表第16條，刊憲指指明11月22日為選委會選舉投票日期。至於選舉提名期於10月7日開始，至10月20日結束，總選舉事務主任會適時公布細節。



政府發言人8月7日表示，2026年選舉委員會界別分組一般選舉11月22日投票。圖為2021年9月19日舉行的2021選舉委員會界別分組一般選舉。（資料圖片/羅君豪攝）

選舉提名期10月7日開始20日結束 為期14日

政府發言人今日表示，行政長官已根據《行政長官選舉條例》附表第16條，指明11月22日的星期日為選委會選舉投票日期，以選出新一屆選舉委員會的選任委員。相關公告已於今日的憲報刊登。選舉的提名期將於10月7日開始，至10月20日結束。總選舉事務主任會適時刊登公告指明呈交提名表格的限期和地點，以及公布相關細節。

發言人指，政府會繼續與選舉管理委員會緊密合作，積極進行籌備工作，務求令到選舉得以在公開、誠實、公平、安全有序、高效和人性化的情況下順利舉行。

2022年5月8日，李家超當選香港特別行政區第六任行政長官。（資料圖片/李澤彤攝）

選委會由1500人組成 負責選出行政長官

選委會由40個界別分組合共1500名委員組成，負責選舉行政長官及選委界立法會議員。選委會成員當中，156人由不同提名機構產生、362人屬當然委員，其餘982人由選舉產生，各界別選民資格不盡相同。

政制及內地事務局早前表示已為選委會選舉預留2.6億元開支。（資料圖片）

已預留2.6億元作選舉開支

政制及內地事務局早前表示已為選委會選舉預留2.6億元開支，料將招募一千名公務員在投票日工作。不過選舉事務處月前再表示，是次選舉有望可再節省10%的選舉開支。