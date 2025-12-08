立法會選舉結果｜選委會當選全名單　姚柏良成票王　陳凱欣成票后

立法會選舉周日（7日）深夜11時半結束。選舉管理委員會周一（8日）凌晨公布選委員會界別的40名當選議員結果，所有循選委會出選的現任議員均當選。



由盛傳讓路「劍后」江旻憓的原旅遊界議員姚柏良，以1,397票當選，成為選委會票王；而陳凱欣則以1,386票當選，成為票后。



立法會選委會界別結果率先在周一凌晨1時公布。(梁鵬威攝）

選委會界別40人當選名單：

姚柏良（1397票）；李家駒（1193票）；

文頴怡（1308票）；吳傑莊（1331票）；

伍煥杰（1164票）；劉智鵬（1275票）；

鄧銘心（1073票）；樓家強（1231票）；

范凱傑（1034票）；蘇紹聰（1076票）；

洪錦鉉（1045票）；何俊賢（1267票）；

管浩鳴（1233票）；吳英鵬（1002票）；

黃錦輝（1329票）；陳永光（1269票）；

李鎮強（1354票）；何君堯（1241票）；

林筱魯（1189票）；陳恒鑌（1348票）；

何敬康（1210票）；魏明德（1345票）；

范駿華（1155票）；陳宗彝（1066票）；

陳凱欣（1386票）；梁子穎（1089票）；

葛珮帆（1321票）；朱立威（1144票）；

陳紹雄（1273票）；林琳（1160票）；

莊家彬（1194票）；李浩然（1360票）；

林振昇（1311票）；黃國（1187票）；

黃錦良（1201票）；簡慧敏（1268票）；

梁美芬（1316票）；陳曼琪（1311票）；

陳祖光（1311票）；陳仲尼（1343票）。

本屆立法會旅遊界議員姚柏良（左五）轉戰選委會，以1,397票當選，成為票王。（梁鵬威攝）

出選選委會界的本屆立法會議員全當選，其中陳凱欣以1,386票當選，成為票后。（梁鵬威攝）

選舉結束後，位於灣仔會展的中央點票中心隨即展開點票，首開先開箱為採用電腦點票的選委會界別。選委會共有1,458人投票，投票率為99.45%，比2021年高1個百分率。