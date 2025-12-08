立法會選舉結果｜選委會當選全名單 姚柏良成票王 陳凱欣成票后
撰文：倪清江
出版：更新：
立法會選舉周日（7日）深夜11時半結束。選舉管理委員會周一（8日）凌晨公布選委員會界別的40名當選議員結果，所有循選委會出選的現任議員均當選。
由盛傳讓路「劍后」江旻憓的原旅遊界議員姚柏良，以1,397票當選，成為選委會票王；而陳凱欣則以1,386票當選，成為票后。
選委會界別40人當選名單：
姚柏良（1397票）；李家駒（1193票）；
文頴怡（1308票）；吳傑莊（1331票）；
伍煥杰（1164票）；劉智鵬（1275票）；
鄧銘心（1073票）；樓家強（1231票）；
范凱傑（1034票）；蘇紹聰（1076票）；
洪錦鉉（1045票）；何俊賢（1267票）；
管浩鳴（1233票）；吳英鵬（1002票）；
黃錦輝（1329票）；陳永光（1269票）；
李鎮強（1354票）；何君堯（1241票）；
林筱魯（1189票）；陳恒鑌（1348票）；
何敬康（1210票）；魏明德（1345票）；
范駿華（1155票）；陳宗彝（1066票）；
陳凱欣（1386票）；梁子穎（1089票）；
葛珮帆（1321票）；朱立威（1144票）；
陳紹雄（1273票）；林琳（1160票）；
莊家彬（1194票）；李浩然（1360票）；
林振昇（1311票）；黃國（1187票）；
黃錦良（1201票）；簡慧敏（1268票）；
梁美芬（1316票）；陳曼琪（1311票）；
陳祖光（1311票）；陳仲尼（1343票）。
選舉結束後，位於灣仔會展的中央點票中心隨即展開點票，首開先開箱為採用電腦點票的選委會界別。選委會共有1,458人投票，投票率為99.45%，比2021年高1個百分率。
立法會選舉2025｜地區直選投票率31.90% 新界東北最低立法會選舉｜有市民衝刺到票站 有主婦忙做家務至最後一刻投票立法會選舉｜三大界別投票率均超上屆 社福界增逾倍「大翻身」立法會選舉｜民建聯植潔鈴告急：無棄保方案 新民黨郭浩景：嚴峻