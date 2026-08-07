拜仁對阿士東維拉｜羅淑佩讚票尾經濟見效　透露主辦思考明年戲碼

繼香港足球盛會上演曼城對國際米蘭及車路士對祖雲達斯，今年8月第3場外隊訪港的季前熱身賽，拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，拜仁以2 ：1取勝很合理，拜仁球迷帶動啟德主場館的氣氛。她說，近期的三場賽事入場人數超過12萬，為啟德零售館和九龍城一帶食肆都帶來大量人流，票尾經濟的成效也開始顯現，透露主辦單位已經認真思考明年的戲碼和策略。



拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

下半場拜仁換入 Luis Diaz，兩隊即時「生晒」，互有攻守和入球，比較精彩，沒有叫超過38000位球迷失望。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

羅淑佩在社交平台表示，坐滿北看台的拜仁球迷全場歡呼不絕，帶動了整個啟德主場館的氣氛。三場賽事入場人數超過12萬，加上公開操練，球衣發佈等活動，為啟德零售館和九龍城一帶食肆都帶來大量人流。

拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

她說票尾經濟的成效也開始顯現，球賽主辦單位亦與旅行社合作推出球票加酒店的套餐，帶動數以千計房間需求。

這些都是實實在在的經濟收益！ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

拜仁慕尼黑今日（7日）於啟德主場館應戰阿士東維拉，超過3.8萬人入場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩捧場。（羅淑佩fb）

羅淑佩透露，今年三場賽事的主辦單位都已經認真思考明年的戲碼和策略，指文體旅局和香港足總會和他們保持密切聯繫，為球迷帶來更多好波。