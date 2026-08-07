拜仁慕尼黑對維拉｜啟德主場館6日內演第3戰　迪亞斯後備妙射奠勝

一連三場熱身賽在啟德主場館上演，相隔19年拜仁慕尼黑與阿士東維拉今晚（7日）對碰，是啟德6日內的第三場熱身賽，今仗有超過38000名球迷入場。拜仁憑金玟哉及路爾斯迪亞斯上、下半場各建一功，以2：1擊敗維拉。



啟德主場館6日內第三場熱身賽，草地的狀態一般。（Getty Images）

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經過兩場「香港足球盛會」後，拜仁慕尼黑與阿士東維拉「守尾門」，啟德主場館6日內上演第三場熱身賽。拜仁慕尼黑由隊長紐亞領軍，韓國國腳金玟哉正選上陣，與莊拿芬泰希扼守中路，而甘美治、路爾斯迪亞斯先列後備。阿士東維拉方面，前場由貝安迪亞領銜，夥拍小將馬祖（Brian Madjo）攻堅。

拜仁上半場攻勢較多，伊巴謙莫域與柏夫洛域先後試射，未能攻破維拉大門，直至上半場後段，比索夫罰球傳中，金玟哉頭槌建功，36分鐘打開紀錄，維拉上半場僅得一次射門。

金玟哉頭槌建功，拜仁半場領先1：0。（路透社）

拜仁慕尼黑下半場中段作出多個調動，路爾斯迪亞斯、伊藤洋輝先後入替；維拉方面同樣作出換人，譚美阿巴謙、泰朗明斯分別後備上陣。拜仁的伊巴謙巴域分邊，後備的迪亞斯左路接應，切入大位起腳，皮球剛好越過維拉門將比蘇治的手頂，拜仁73分鐘擴大領先至2：0。

路爾斯迪亞斯後備入替妙射建功。（Getty Images）

阿士東維拉由高美斯怪腳一射建功，82分鐘扳回一城，維拉再有黃金機會，阿巴謙近門頭槌，變成紐亞的表演機會，近距離反應快擋出，結果拜仁在全場38176名球迷見證下，以2：1擊敗阿士東維拉。拜仁眾將賽後拉起橫額，以中文寫上「多謝你」感激一眾香港球迷。

拜仁慕尼黑以中文橫額向香港球迷致意。（路透社）

拜仁由紐亞捧起獎盃。（路透社）

拜仁慕尼黑正選陣容



門將：1紐亞

後衛：23沙查保爾、3金玟哉、4莊拿芬泰希、11布朗

防守中場：8比索夫、45阿歷山大柏夫洛域

中場：31拜達、22伊巴謙莫域、27干拉特賴馬

前鋒：35卡度素



阿士東維拉正選陣容



門將：40比蘇治

後衛：2馬迪卡殊、3連迪路夫、14柏奧托利斯、22伊恩馬臣

防守中場：35祖奧高美斯、8卡馬拉

中場：29古斯辛特、10貝安迪亞、53佐治漢明斯

前鋒：39馬祖

