駐吉隆坡經貿辦開幕 丘應樺：深化經貿投資聯繫 具重要策略意義
撰文：蕭通
出版：更新：
商務及經濟發展局局長丘應樺周二（11日）訪問馬來西亞期間，主持香港駐吉隆坡經貿辦的開幕典禮。他致辭時表示，駐吉隆坡經貿辦作為港府第15個駐海外經貿辦，以及第四個駐東盟地區辦事處，具重要策略意義。該經貿辦去年12月投入運作，服務地域範圍覆蓋馬來西亞、文萊、老撾和巴基斯坦。
丘應樺指出，東盟穩佔香港第二大貨物貿易夥伴，而馬來西亞是香港第八大貿易夥伴，新經貿辦肩負重任，致力深化香港與此策略性地區的經貿和投資聯繫，並鞏固香港在區內的影響力，他亦感謝馬來西亞政府支持經貿辦的成立。
他又稱，駐吉隆坡經貿辦將牽頭聯同香港貿發局、投資推廣署及旅遊發展局，加強政府與政府及企業與企業之間的聯繫，並進一步促進雙邊貿易和投資，以期在兩地共同關注的領域創造更多機遇，實現合作共贏。
駐吉隆坡經貿辦去年12月投入運作，服務地域範圍覆蓋馬來西亞、文萊、老撾和巴基斯坦。
同日率商貿代表團出席研討會及午宴
同日較早時間，丘應樺率領的商貿代表團出席由香港貿發局主辦的「成就機遇．首選香港」研討會及午宴。代表團成員包括有意出海的內地企業、香港商會及其他機構代表，亦與馬來西亞數字經濟發展局及當地商會會面交流。
丘應樺在研討會致辭時表示，憑藉香港的獨特優勢，馬來西亞企業可透過香港，進入內地尤其是粵港澳大灣區龐大市場，與此同時，特區政府去年成立的內地企業出海專班，為內地企業提供一站式量身訂製的支援服務，協助企業拓展包括馬來西亞及其他海外市場的對外直接投資，實現兩國互利共贏。
在研討會期間，丘應樺亦見證四間香港傳媒與馬來西亞傳媒，以及其他機構簽署多份諒解備忘錄，促進新合作機遇。此外，香港貿發局亦與當地商會及相關機構簽署諒解備忘錄，加強交流合作。