駐吉隆坡經貿辦開幕　丘應樺：深化經貿投資聯繫　具重要策略意義

商務及經濟發展局局長丘應樺周二（11日）訪問馬來西亞期間，主持香港駐吉隆坡經貿辦的開幕典禮。他致辭時表示，駐吉隆坡經貿辦作為港府第15個駐海外經貿辦，以及第四個駐東盟地區辦事處，具重要策略意義。該經貿辦去年12月投入運作，服務地域範圍覆蓋馬來西亞、文萊、老撾和巴基斯坦。



2026年8月11日，商務及經濟發展局局長丘應樺主持香港駐吉隆坡經貿辦的開幕典禮，旁為駐吉隆坡經貿辦處長馮浩然（左一）。 （政府新聞處圖片）

2026年8月11日，商經局局長丘應樺（右三）主持香港駐吉隆坡經貿辦的開幕典禮，與馬來西亞交通部長陸兆福（右二）、中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖（左三）、香港貿易發展局主席馬時亨（左二）、馬來西亞外交部禮賓司司長Ikram Bin Mohd Ibrahim大使（左一），以及駐吉隆坡經貿辦處長馮浩然（右一）祝酒。 （政府新聞處圖片）

丘應樺指出，東盟穩佔香港第二大貨物貿易夥伴，而馬來西亞是香港第八大貿易夥伴，新經貿辦肩負重任，致力深化香港與此策略性地區的經貿和投資聯繫，並鞏固香港在區內的影響力，他亦感謝馬來西亞政府支持經貿辦的成立。

他又稱，駐吉隆坡經貿辦將牽頭聯同香港貿發局、投資推廣署及旅遊發展局，加強政府與政府及企業與企業之間的聯繫，並進一步促進雙邊貿易和投資，以期在兩地共同關注的領域創造更多機遇，實現合作共贏。

駐吉隆坡經貿辦去年12月投入運作，服務地域範圍覆蓋馬來西亞、文萊、老撾和巴基斯坦。

2026年8月11日，商務及經濟發展局局長丘應樺在馬來西亞訪問期間，出席由香港貿易發展局主辦的「成就機遇．首選香港」研討會。（政府新聞處圖片）

2026年8月11日，商經局局長丘應樺 （前排右三）在馬來西亞出席由香港貿易發展局主辦的「成就機遇．首選香港」研討會，參觀展區及與馬來西亞交通部長陸兆福（前排右二）、中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖（前排左三）、香港貿發局主席馬時亨（前排左二）在展區內合照。（政府新聞處圖片）

2026年8月11日，商經局局長丘應樺（右五）在馬來西亞出席由香港貿易發展局主辦的「成就機遇．首選香港」研討會，參觀展區及與「一帶一路」專員何力治（左五）、投資推廣署署長劉凱旋（右二）、政府新聞處處長謝振中（左三）、香港貿發局主席馬時亨（中）與參展商合照。（政府新聞處圖片）

同日率商貿代表團出席研討會及午宴

同日較早時間，丘應樺率領的商貿代表團出席由香港貿發局主辦的「成就機遇．首選香港」研討會及午宴。代表團成員包括有意出海的內地企業、香港商會及其他機構代表，亦與馬來西亞數字經濟發展局及當地商會會面交流。

丘應樺在研討會致辭時表示，憑藉香港的獨特優勢，馬來西亞企業可透過香港，進入內地尤其是粵港澳大灣區龐大市場，與此同時，特區政府去年成立的內地企業出海專班，為內地企業提供一站式量身訂製的支援服務，協助企業拓展包括馬來西亞及其他海外市場的對外直接投資，實現兩國互利共贏。

在研討會期間，丘應樺亦見證四間香港傳媒與馬來西亞傳媒，以及其他機構簽署多份諒解備忘錄，促進新合作機遇。此外，香港貿發局亦與當地商會及相關機構簽署諒解備忘錄，加強交流合作。

2026年8月11日，商務及經濟發展局局長丘應樺（右三）見證四間香港傳媒與馬來西亞傳媒及其他機構簽署多份諒解備忘錄後，與馬來西亞交通部長陸兆福（中）、香港政府新聞處處長謝振中（右二）及香港傳媒代表合照。（政府新聞處圖片）