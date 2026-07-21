香港郵政乾塘｜丘應樺研公私營合作料明年有方案　增自提點拓收入

郵政署營運基金連續8年虧損，立法會上周通過向郵政署撥款46億元，支援未來三年的運作及空郵中心翻新工程。 商務及經濟發展局局長丘應樺表示，郵遞量跌幅「不可想像」 ，未來會審視自負盈虧經營模式，是否繼續適用，並探討公私營合作等新營運模式、精簡架構等，期望2027年內有初步研究方案。



郵政連續8年虧損 營運基金「見底」

1995年開始自負盈虧的郵政署，最近連續8年錄得虧損，營運基金現金儲備「見底」，立法會上周通過從資本投資基金撥款46億元予郵政署營運基金，多名立法會議員要求郵政署必須盡快尋求業務轉型。九龍西議員梁文廣更直言，倘郵政的經營思維維持不變，不論政府注資多少億元，都只是「倒錢落海」。

丘應樺（梁鵬威攝）

開拓更多自提點增加收入 研公私營合作料明年有方案

丘應樺接受傳媒訪問時指出，現時郵遞量跌幅「不可想像」，其中由內地轉口香港的郵件減少八成，收取的郵遞費用並不足以抵銷營運成本。他提到，政府計劃在更多郵局開拓自提點增加收入，同時審視自負盈虧經營模式，是否繼續適用，並會參考其他國家做法，探討公私營合作，目標2027年內有初步研究方案。

香港郵政。(資料圖片)

研究精簡架構 部分郵局已關閉降支出成本

對於有意見認為應削減屬公務員體系的郵政人手達致節流，丘應樺稱，精簡架構是其中一個研究方向，會整體看郵政服務實際營運需要，而作出評估及提出方案。目前部分郵政局已關閉，當局在各方面也做了應有措施，希望減低支出成本。