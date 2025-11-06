立法會選舉︱新思維棄選議席清零　狄志遠：努力不成功　爭取下次

新一屆立法會提名期今日（6日）截止，原本打算派員競逐地區直選的新思維，最終放棄參選。新思維主席、社福界立法會議員狄志遠回覆《香港01》查詢時說，經過努力惟未能成功，以平常心看待，新思維會繼續積極向政府表達意見，爭取下一次機會。換言之，除非有議席出缺舉行補選，新思維下屆立法會議席將「清零」。



10月23日，新思維立法會議員狄志遠見記者，發表告別心聲。（廖雁雄攝）

新思維棄選議席清零 狄志遠：努力未成功 爭取下次

新思維原本的選舉部署，是爭取功能界別及直選各一席位，隨著狄志遠上月10日宣布棄選，改為積極考慮派員爭取直選席位，當時狄指有三個心儀候選人。不過，最終新思維沒有派人參選，狄志遠回覆《香港01》：

我們經過努力，但未能成功，我們以平常心看待。我們會繼續關注社會發展，積極向政府表達意見，並爭取下一次更好的機會。 新思維黨主席狄志遠

10月23日，新思維立法會議員狄志遠見記者，發表告別心聲。（廖雁雄攝）

今年7月曾稱立法會「條路未走完」

現年68歲的狄志遠曾為民主黨黨員，10年前以實踐理想的策略手法有分歧，以及外間壓力令容納不同意見的空間消失為由退黨，隨即自立門戶創立新思維，以「中間路線」爭取溫和派人士支持。上屆選舉他成功過關，時隔26年重返議會，但其議席一直被視為並不「穩陣」。

新思維今年7月舉行籌款晚宴，黨主席狄志遠率核心核心成員向賓客祝酒。（何夏怡攝）

新思維今年7月舉行十周年晚宴時，沒有任何官員到場支持，當時狄志遠指「一個party（晚宴）唔代表一切」，強調自己一直對行政立法關係有信心，也和政府「有傾有講」。他又表明，立法會「條路未走完」，新思維會繼續參與選舉。