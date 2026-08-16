結業潮｜陳茂波承認餐飲業挑戰大：除咗好唔好食，亦講求體驗服務

本港上半年經濟增長5.1%，好過預期。失業率徘徊在大約3.7%，餐飲業是受影響較大的行業之一。財政司司長陳茂波今天（16日）承認餐飲業挑戰大，處於轉型調整期，同時受北上消費影響，「現時啲消費者除咗啲嘢好唔好食，亦講求體驗，服務好唔好」，政府會與餐飲業界商討資助升級轉型，行業本身亦要與時並進，有提升空間。



陳茂波早前偕妻子北上消費，光顧平價咖啡店新品牌。

現時啲消費者除咗啲嘢好唔好食，亦講求體驗，服務好唔好。 陳茂波

蛇竇茶記堅尼地城分店結業。（資料圖片/林遠航攝）

屹立灣仔逾60年的醉瓊樓酒家已悄然結業。(呂婉盈攝)

有58年歷史的華富邨「銀都冰室」結業。(alex_yeung_hm21.0975@threads圖片)

陳茂波料美國息口今年大變動不多 本港風險可控

陳茂波接受電台節目訪問時解釋，上半年經濟表現增長超預期的原因之一，是出口表現良好，外需及內需都堅韌，香港零售業總銷貨價值連續14個月增長，餐飲業亦輕微增長，股市與樓市穩中向好，就業情況理想，負資產按揭宗數單季大跌約605。他估計下半年表現穩健。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。圖為財政司司長陳茂波。（直播截圖）

話雖如此，陳茂波對下半年經濟持審慎樂觀態度，除了考慮到美國息口，亦有中期選舉，但認為對本港的風險可控。

息口走勢現時市場看來，今年餘下時間大變動不多，加一次息、0.25%，其實市場已計算在內。而美國又面臨中期選舉，對我們的影響是有，但風險可控。 陳茂波

2026年7月8日，財政司司長陳茂波在LEAP East 2026開幕典禮上致辭。（政府新聞網圖片）

陳茂波談環球政局變化：心理影響較大

他說，過去幾年美國貿易政策改變，內地及香港企業的反應很快。如美國已降至本港第四大出口市場。