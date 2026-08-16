結業潮｜陳茂波承認餐飲業挑戰大：除咗好唔好食，亦講求體驗服務
撰文：文維廣
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本港上半年經濟增長5.1%，好過預期。失業率徘徊在大約3.7%，餐飲業是受影響較大的行業之一。財政司司長陳茂波今天（16日）承認餐飲業挑戰大，處於轉型調整期，同時受北上消費影響，「現時啲消費者除咗啲嘢好唔好食，亦講求體驗，服務好唔好」，政府會與餐飲業界商討資助升級轉型，行業本身亦要與時並進，有提升空間。
現時啲消費者除咗啲嘢好唔好食，亦講求體驗，服務好唔好。
陳茂波料美國息口今年大變動不多 本港風險可控
陳茂波接受電台節目訪問時解釋，上半年經濟表現增長超預期的原因之一，是出口表現良好，外需及內需都堅韌，香港零售業總銷貨價值連續14個月增長，餐飲業亦輕微增長，股市與樓市穩中向好，就業情況理想，負資產按揭宗數單季大跌約605。他估計下半年表現穩健。
話雖如此，陳茂波對下半年經濟持審慎樂觀態度，除了考慮到美國息口，亦有中期選舉，但認為對本港的風險可控。
息口走勢現時市場看來，今年餘下時間大變動不多，加一次息、0.25%，其實市場已計算在內。而美國又面臨中期選舉，對我們的影響是有，但風險可控。
陳茂波談環球政局變化：心理影響較大
他說，過去幾年美國貿易政策改變，內地及香港企業的反應很快。如美國已降至本港第四大出口市場。
美國已經排到第四，那個量當然是重要市場，但跟東南亞及其他地方比較，其實相對規模是小。心理影響較大，心理會影響金融市場，金融市場波動會較大，我們管理好風險就可以了。