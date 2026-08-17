大灣區辦海洋科技應用賽　梁振英：擅海洋科學和商業分析者最搶手

「大灣區學界海洋科技應用個案挑戰賽」上周六（15日）舉行，全國政協副主席梁振英視像致辭時表示，國家海洋經濟生產總值突破11萬億元，對複合型人才缺口持續擴大，而同時擅長海洋科學和商業分析的年輕人，是「未來十年最搶手的資源」。



「大灣區學界海洋科技應用個案挑戰賽」上周六（15日）舉行。（大灣區香港中心）

挑戰賽由大灣區香港中心主辦，身兼主席的梁振英亦指出，大灣區匯聚了香港的國際金融網絡和法律基礎、深圳的科創動能、廣州與珠海的海洋科研基地，形成具競爭力的海洋科技產業鏈。他強調，大灣區正逐步成為國家「經略海洋」的前沿陣地。

他鼓勵參賽同學，科技跟任何研究都一樣，要應用到產品裡才會產生價值，儘管現時商業個案和產品原型或未盡完美，希望大家繼續探索。

「大灣區學界海洋科技應用個案挑戰賽」上周六（15日）舉行。（大灣區香港中心）

國家在「十五五」規劃中，清晰交代海洋科技的前景，料智慧海洋、深海資源開發、藍色碳匯等領域將成為新的增長極。本屆賽事以海洋科技為主題，鼓勵同學探索無人船、水上及水下機械人等技術，如何應用在海洋永續發展的課題上。賽事設高中及專上院校兩個組別，同學須運用跨學科的綜合能力，製定產品創新應用的企劃書，又或查找現時海洋科技應用方面的不足和限制，設計改良或創作全新的產品原型。

「大灣區學界海洋科技應用個案挑戰賽」上周六（15日）舉行。（大灣區香港中心）

參賽隊伍共39支，分別來自香港、澳門、深圳、廣州、珠海、江門等大灣區及其他城市，經過初賽選拔，高中及專上學院兩個組別共18支隊伍晉級決賽，力爭多個大獎。