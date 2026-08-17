民建聯倡設「新質生產力人才」簽證 　設學歷認證系統嚴懲造假

民建聯今日（17日）發布《打造香港國際高端人才集聚高地建議書2.0》，建議政府要由「引才」升級至「留才」政策，包括適當減少「高才通」名額，設「新質生產力高技能人才」簽證、擴大非本地生與研究院招生規模等。針對假學歷問題，民建聯促請政府加強與內地認證協作，嚴厲打擊造假。



民建聯今日（17日）發布《打造香港國際高端人才集聚高地建議書2.0》，建議政府要由「引才」升級至「留才」政策。（李可榆攝）

倡每半年更新人才短缺清單 減「高才通」名額

民建聯常委、九龍東前立法會議員顏汶羽建議政府每半年更新一次人才短缺清單，精準吸納缺人學科。他建議可適當減少「高才通」的C類名額，並新增「新質生產力高技能人才」D類簽證，專門引進例如新能源汽車維修、工業機器人操作及維護等高技能人才。他續指在續簽時對這類技工增設約束性要求，例如必須從事特定專業，確保人才真正幫到本港產業。

民建聯常委顏汶羽建議政府每半年更新一次人才短缺清單，精準吸納缺人學科。（李可榆攝）

倡設綠色通道及科研基金 大學非本地生比例擴至五成

在科研及教育配套上，九龍東立法會議員張培剛提議向中央爭取，於新田科技城及河套區建設國家重點實驗室，並為相關戰略科研人才設立「綠色審批專項通道」及專項科研啟動基金。

本身是港區人大代表的選委界立法會議員朱立威則建議擴大本地大學招生規模，目標在2027年將非本地生自費學額上限提升至50%，研究院課程超額收生達120%。

嚴懲專才假學歷

針對優才及專才涉嫌虛報學歷案件，朱立威促請政府嚴厲打擊相關違法行為，民建聯已於今年全國兩會期間向國家教育部提出建議，期望加強內地與香港在學歷認證上的機制協作。

他指出本港應建立權威的學歷認證系統，讓本地企業及大學在聘用或收生時能即時且準確地核實申請人資歷。