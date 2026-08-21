支聯會案｜李卓人鄒幸彤罪成　官斥拒懸崖勒馬一意孤行抗爭立場

支聯會的「結束一黨專政」綱領等，被指煽動顛覆國家政權，前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤及同被控（HCCC 155/2022），只有何認罪。鄒幸彤和李卓人在審訊時辯稱，「結束一黨專政」主張，意指還政於民，並強調支聯會一向反對暴力，其綱領亦非要結束共產黨的領導地位。



3名國安法指定法官今早（21日）下裁決，裁定李卓人、鄒幸彤及支聯會罪成。法官今未有在庭上讀出完整裁決理由，並已將把全文上傳上網，案件押後至下周五求情。



法官在裁決摘要指，被告在《國安法》實施後明白「結束一黨專政」的綱領違憲，他們拒絕懸崖勒馬，一意孤行地堅守抗爭立場。他們蓄意將六四事件與反修例風波相提並論，藉此挑起受眾對共產黨的敵意，使公眾對中共失去信心，指他們不單把自己「豁出去」，也是在鼓勵其他人堅持抗爭，目的是破壞國家的根本制度。



李卓人自辯時指支聯會的綱領並無結束共產黨領導地位之意，今被裁定罪成。（黃寶瑩攝）

支聯會前副主席鄒幸彤稱支聯會只是主張還政民，且拒絕使用暴力，鄒今早被裁定罪成。（黃偉民攝）

支聯會案在西九龍法院裁決，有大批警員在法院外戒備。(陳曉欣攝)

何俊仁開審前已認罪

受審的3名被告：支聯會(已解散)、李卓人和鄒幸彤，被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。何在案件開審當日認罪，案情指國家憲法之下不存在合法手段終止中國共產黨的領導。

何俊仁亦是本案的被告之一，他在開審前已認罪，將在案件審結後判刑。

司法機構安排7個延伸庭作直播

聆訊今於3號法庭進行，司法機構另安排7個延伸庭作直播，共派發553張籌。正庭內數十名旁聽人士不約而同戴上口罩。開庭前，司法機構人員提醒旁聽人士不得叫喊口號或祝福語，違者會被帶離庭外及由保安記錄資料。

李卓人穿藍色風褸笑向親友揮手，鄒幸彤展露笑容，表現輕鬆。兩人聞判神情冷靜，李步入羈留室前舉高雙手，向其妻比心形手勢。

李卓人妻希望刑期不會過重

李卓人妻子鄧燕娥在散庭後指，對裁決「好嬲」，認為李是無罪的，裁決對李很不公平，有感法官沒考慮辯方意見，會與李商量會否上訴，希望刑期不會過重。她指，見到李裁決後：「畀咗個大心心我。」

李卓人妻子鄧燕娥稱，會與李商量要否上訴。

何俊仁開審前已認罪。（資料圖片/羅君豪攝）

被告涉國安法後仍傳揚結束一黨專政

控方在開案陳詞大幅引用六四集會的悼詞、六四紀念館展品、被告受訪片段等，相關片段的年份由1990年橫跨至國安法生效後。控方指被告以所謂民主、六四事件之名，在《國安法》生效後，繼續鼓吹及傳揚「結束一黨專政」主張，並持續發表針對國家的負面內容，煽動他人加入或認同支聯會。

控方指被告以實現該綱領為目標

控方強調，本案不涉違憲指控，但被告以實現「結束一黨專政」這綱領，必然是以結束中國共產黨的領導為目標，必然違反了憲法第一條確立的中國共產黨領導地位。控方指被告的行為越過了言論自由和集會自由的界線，並謂：「法律冇可能去助長你破壞顛覆國家政權。」

李及鄒爭辯憲法為約束當權者而非人民

被告李卓人和鄒幸彤均有出庭自辯，供述支聯會工作及「結束一黨專政」的解讀。辯方力陳，憲法的存在是為了約束當權者，不能約束人民；共產黨領導不等於擁有全面執政權，憲法列明全國人大是最高權力機關。

李卓人否認綱領等同結束共產黨領導地位

李稱，他自覺有責任將六四見證告諸全世界。李指支聯會的定位是以支援角色支持國內的民運，李否認「結束一黨專政」這綱領等同結束共產黨的領導地位。

指支聯會主張人民是國家主人翁

李表示，支聯會主張人民是國家的主人翁，「結束一黨專政」只是中國走向民主的第一步，最後應否由共產黨領導，由內地人民決定。不過，法官就質疑根據語境，「一黨」必然是指共產黨。

李又引用《毛澤東選集》及其他領導人言論，指毛的政治報告提及過中國在整個新民主主義制度期間：「不可能、因此就不應該是一個階級專政和一黨獨佔政府機構的制度……」，吻合支聯會的倡議。

鄒幸彤稱只希望還政於民

鄒幸彤自辯時指，支聯會提倡「結束一黨專政」，是希望還政於民，讓人民可以向政府問責，方式是透過保存證據，賦權（empower）公眾來達成。法官李運騰質疑：「即係裝備佢哋啦？」鄒同意。

強調支聯會拒絕使用暴力

鄒指，支聯會一直明確拒絕使用暴力，30多年來都是主張民間社會和平抗爭。鄒引用何俊仁在2017《港支聯通訊》「如何結束一黨專政」一文，何提到艱巨而持久的非暴力抗爭，列舉集會、遊行、示威、上訪、聯署、網上輿論的披露和批判等手段，全部都不是非法手段。

官質疑鄒視共產黨為敵方

法官李運騰在庭上質疑，鄒似乎將共產黨描述為敵方，因為其悼詞提到：「喺中共對香港圖窮匕現嘅一刻……」李官認為「圖窮匕現」有負面意思。鄒回應稱，正如劉曉波說「我們沒有敵人」，支聯會反抗的是制度，不是人。