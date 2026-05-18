支聯會案｜控方陳詞重申法律不容人以人權之名　危害國家安全

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（18日）在西九龍法院（暫代高院）作結案陳詞。控方重申，言論自由並非絕對，法律不容任何人以人權之名危害國家安全，認為被告以人權為『擋箭牌』作出煽動行為。代表李卓人的律師陳詞卻指，支聯會綱領所以的「結束一黨專政」，並不是針對共產黨，而是指任何政黨都不應該專政，又前領導人毛澤東1945年的《毛澤東選集》，亦曾主張結束國民黨一黨專政。鄒幸彤將於明天作陳詞。



條例局限被煽惑者須是香港人

刑事檢控專員黎嘉誼談及域外法權時稱，若被煽惑後作出的犯罪行為不在香港發生，但對香港居民或香港成立的公司、團體等法人或者非法人組織，則可以用《港區國安法》第37條處理。

法官李運騰問，有人在香港提倡去中南海放炸彈，有內地人在港聽到後回內地付諸實行，這類行為是否煽惑？黎表示，第37條局限被煽惑者須是香港人，並澄清沒刻意提及內地人如何受影響。法庭只需考慮香港人作為受眾，如何理解「結束一黨專政」綱領。

支聯會案續在西九龍法院(暫代高等法院)審理。

不能作出煽動行為後以人權作檔箭牌

黎又重申，法律不可能容許任何人以人權之名危害國家安全，並作出包括本案的煽動行為，然後以保障人權為『擋箭牌』」，重申支聯會並非因宣揚的思想而被控，而是他們超越言論自由和集會自由，這兩種權利並非絕對，法律無可能去助長他人破壞及顛覆國家政權，控方要證明被告蓄意，或相信被煽惑者會作出推翻制度等行為，對被告而言，已是更大的保障。

結束一黨專政並非針對共產黨

代表李卓人的大律師沈士文接着陳詞，指支聯會30年來從無提出任何非法手段，去鼓勵市民結束一黨專政。沈指，結束一黨專政不是針對共產黨，而是指任何政黨都不應該專政。前領導人毛澤東1945年的《毛澤東選集》，亦曾主張結束國民黨一黨專政。

重申支聯會只是作支援角色

沈批評控方的指控「一雞兩味」，循環論證：「結束一黨專政」這主張既是非法手段，也是目標，重申支聯會由始至終也是作為支援角色，支持國內的愛國民主運動，又指控方仍未說明支聯會鼓吹市民做些什麼。

支聯會非立法者無權力作出挑戰

法官另主動提到，法庭不能繞過上訴庭在「吳政亨案」中對非法手段的詮釋，港府運作是行政主導，吳案的被告不問利害，為了某些政治目去挑戰行政主導。沈指吳的非法手段是針對立法會議員，並涉違反《基本法》的誓言及濫用職權。但支聯會並非立法者，亦沒有權力作出挑戰。任何團體或市民，本可以享有《基本法》賦予的權利作出批評，並質疑是否不滿現狀也不能提出。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。3人被指在港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC 155/2022