支聯會案｜控方指晚會主張的抗爭是針對政治體制　鄒同意有部份是

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（26日）續審，控方開始盤問鄒幸彤，並質疑在《國安法》生效前數年的六四集會中，都有提「公義必勝」，及「抗爭」等主題，問鄒是否想主要抗爭共產黨的政治體制，鄒稱同意一部份，但也想爭取六四的公義。法官亦問及支聯會在《國安法》生效後，是否仍冒著法律風險堅持五大綱領，鄒稱她認為支聯會並沒有做非法的事，但認為或會有遭政治檢控的風險。



鄒再播晚會片指支聯會立場並不激進

鄒幸彤今早要求播放2019年六四晚會影片，主題是「人民不會忘記」，播完影片後，鄒稱晚會則重1989年發生的事，又指支聯會發表的，是要對得住六四的見證人，強調立場並不激進，她反而認為是太溫和。

鄒幸彤自辯時一再稱抗爭也是想追求六四的公義。(資料圖片)

律師指曾有律政司指非法手段必須是嚴重的

代表支聯會的資深大律師林芷瑩盤問時稱，時任律政司司長梁愛詩和律政專員區義國，在港府2002年欲推動23條時，指該立法的原意，在「顛覆罪的非法手段」，必須是嚴重的，問鄒有否受梁及區的說法影響。鄒稱她沒有看過兩人說法，其行事無受到影響。

控方質疑想推翻政治體制

主控官張卓勤其後展開盤問，並問到《國安法》生效前後六四集會的情況，包括2019年的晚會，曾提到：「毋忘六四 公義必勝」，張問鄒想贏的是否指共產黨控制的政治體制，鄒回應稱是六四的公義，不是雙方對決的輸贏。

鄒同意抗爭體制是其中一部份

張續指2020年的晚會提到「真相 自由 生命 抗爭」，和2021年「為自由 共命運 同抗爭」的主題，問鄒是否指抗爭共產黨控制的政治體制。鄒同意是一部份，但亦包括一切不公義的壓抑。

有擔心異見聲音會受打壓

鄒又稱，她認為「結束一黨專政」字面上並無違反2018年修訂後的憲法。鄒另回應支聯會在《國安法》生效後所作的討論，她表示常委擔心《國安法》被用作政治打壓的工具，因紅線模糊，害怕政治異見聲音遭受打壓，她相信支聯會亦屬異見聲音。

主控質疑想會非法手段破壞國家制度

張指支聯會在《國安法》後，仍主張用非法手段破壞國家根本制度，所以才會沒討論過結束一黨專政的含意。鄒否認，強調結束一黨專政，是要求民主。張追問：「政黨輪替嘅民主？」鄒稱同意，但不止政黨輪替。

鄒稱國安法後沒有落實對策

法官李運騰關注支聯會就《國安法》後是否有落實對策，鄒直言沒有。李官續是是否明知有風險，仍繼續維持原有方式。鄒同意，並稱他們爭取民主的立場並無改變。李官問支聯會是否認為，堅持五大綱領有法律風險，但仍會繼續，鄒稱她不認為支聯會做的事屬非法，但認為有機會遭受政治檢控。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情