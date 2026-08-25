南港島綫西段｜繁忙時間｢逼沙丁魚｣　工聯會倡加班次擴建黃竹坑站

拖拉逾10年的南港島綫西段，目標2034年或之前通車。工聯會今日（25日）發表南港島綫西段規劃建議書，促請政府完善鐵路的轉乘及人流分流安排，購入更多列車以加密班次，並擴建作為轉乘站的黃竹坑站，以增加車卡數目。同時，配合地區發展，加強步行及無障礙接駁，以及減少施工時對民居影響。



工聯會今日（25日）發表南港島線(西段)規劃建議書。

南港島綫繁忙時間「逼沙丁魚」 陳榮恩倡加密班次

南港島綫西段走線長約7.5公里，擬設8個車站包括香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港及瑪麗醫院，兩端分別連接現有的黃竹坑及香港大學站。目標2034年或之前通車。

工聯會南區區議員陳榮恩指出，目前南港島線東段僅有3卡車，加上列車班次不足，在繁忙時間人流多增加時，往往會出現「逼沙丁魚」的情況，載客量接近飽和。她期望，政府及港鐵可考慮購入更多列車，以加密班次疏導人流，並擴建作為轉乘站的黃竹坑站，增加車卡數目。

工聯會政務委員會副主任郭偉强。（林彥汛攝）

因應華富邨重建，政府安排華樂徑及華富北公營房屋項目作為接收屋邨，預計分別於2028及2030年開始入伙，提供合共2,243個單位，足以讓現時居於華富邨華昌樓、華泰樓和華建樓約1,980個受影響住戶全部遷入。

工聯會政務委員會副主任郭偉强提到，南港島綫西段原預計可在2030年通車，惟現時需要待2034年才能通車，屆時重建後的華富邨或已入伙，關注承載力是否足夠應對南區居民出行。

工聯會南區區議員林詠欣。（林彥汛攝）

倡華富站增設出口及道路連接置富花園

工聯會南區區議員林詠欣則提到，南港島線西段走線沒有設立置富花園站，雖然有不少可能居民駕車出行，但早上繁忙時間巴士、小巴仍然排長龍，反映有一定的出行需要，建議當局在華富站增設出口及接駁道路通往置富花園，提升整個鐵路的效益。她促請在規劃南港島線西段時應減少施工時對民居影響。