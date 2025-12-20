南港島線西段｜政府邀港鐵規劃及設計　8車站目標最遲2034年竣工

政府今日（20日）公布，已批准邀請規劃及設計港鐵南港島線（西段）項目，由於考慮到華富邨與香港仔海旁的高度相差超過60米，料採用智慧綠色集體運輸系統，與原來的地底重鐵方案相比，建造成本預算可減少約四成，落成時間則可提前約兩年。



目前南港島線（西段）料長約7.5公里的專屬高架橋及隧道，合共8個車站，接駁港島線的香港大學站及南港島線（東段）的黃竹坑站，服務西區及南區約13萬居民。前期工程預計2027年展開、2034年或之前竣工，同時配合華富邨重建等發展計劃。



行政長官與行政會議批准邀請港鐵開展南港島線（西段）項目的詳細規劃及設計。（政府新聞處圖片）

接駁站包括南港島線（東段）的黃竹坑站。（資料圖片）

運輸及物流局今日公布，行政長官與行政會議已批准邀請港鐵開展南港島線（西段）項目的詳細規劃及設計。項目將採用智慧綠色集體運輸系統，包括長約7.5公里的專屬高架橋及隧道，途經8個車站，分別是黃竹坑、香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港、瑪麗醫院及香港大學，另設一個鄰近數碼港站的車廠。

接駁黃竹坑站及香港大學站 服務區內13萬居民

項目將為香港西區及南區約13萬居民，以及區內主要設施例如瑪麗醫院、數碼港等，提供穩健、環保、便捷的接駁交通服務，便利市民接駁南港島線（東段）的黃竹坑站及港島線的香港大學站。南港島線西段與東段，連同港島線將形成環狀網絡，提升鐵路網絡的抗禦能力。

南港島線（西段）途經8個車站，包括瑪麗醫院。（資料圖片）

華富邨與香港仔高度相差逾60米 採智慧綠色集體運輸系統

項目並為區內居民減少出行時間，現時從華富邨經黃竹坑到金鐘的車程約35分鐘，從華富邨到香港大學的車程則約25分鐘。當南港島線（西段）通車後，上述兩段車程估計分別縮短至約20分鐘及10分鐘。

不過局方指，由於項目沿線地勢起伏，其中華富邨與香港仔海旁的高度相差超過60米，若採用重型鐵路，走線須深入地底，運輸及成本效益皆不理想，方案在財務上並不可行，因此將採用在專屬高架橋及隧道行走的智慧綠色集體運輸系統，提高整體成本效益，與原來的地底重鐵方案相比，建造成本預算可減少約四成，落成時間則可提前約兩年。

南港島線（西段）料2034年或之前竣工，以配合區內發展包括華富邨重建計劃新增人口遷入的時間表。（資料圖片／廖雁雄攝）

料2034年或之前竣工 配合華富邨重建計劃

政府已邀請港鐵開展項目的詳細規劃及設計，並協商項目的財務安排，前期工程預計於2027年展開、2034年或之前竣工，以配合區內發展包括華富邨重建計劃新增人口遷入的時間表。

港鐵同日公布，歡迎政府邀請規劃及設計工作，將盡快啓動相關工作，為興建南港島綫（西段）項目做好準備，由於預計的項目走線將途經住宅、醫院、學校等各主要社區設施或鄰近範圍，將致力與各持份者保持溝通，以落實惠及社區的發展和連繫的走線方案。

港鐵公司行政總裁金澤培指，會與政府保持緊密協作，與社區保持溝通，以配合預期的工程及竣工規劃。（資料圖片／陳葦慈攝）

港鐵︰與政府及社區保持緊密協作及溝通

港鐵公司行政總裁金澤培指，考慮到地勢起伏的限制和成本效益，南港島綫（西段）將採用智慧綠色集體運輸系統連接港鐵現有網絡。港鐵會與政府保持緊密協作，與社區保持溝通，以配合預期的工程及竣工規劃。