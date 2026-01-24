南港島線西段｜新華富邨提早六年落成　重建會否成房委會壓力？

【01政策分析】南港島線西段的規劃和華富邨的重建一直以來都是互相牽連。鐵路的落實時間表視乎社區發展以及需求增長，屋邨重建又要考慮車站的位置以及所需土地。原本設於「邨口」的華富站現在不再需要華安樓及華樂樓預留地方，因此租戶今年遷入華景街公屋項目後，兩幢大廈將會隨即清拆，提前於2034年重建成新華富邨第一期，早六年讓華翠樓和華景樓租戶遷入。



配合鐵路走線 第一期提早於2034年落成

2014年施政報告提出局部撤銷薄扶林區發展的限制，華富邨重建可以說被正式提上日程。經過城規會的同意，華樂徑、華景街、華富邨以北、雞籠灣北及雞籠灣南五幅土地落實興建11幢公屋，提供近九千個單位，可以接收二萬多人。五幅用地之中，華景街及華樂徑最先完成平整工程，分別於2022年及2023年由土木工程拓展署移交予房委會建屋，預期2026年及2027至28年落成。華富邨以北、雞籠灣北及雞籠灣南將會隨其後於2030至31年峻工，讓華昌、華泰、華建樓等十四幢住戶遷入。

加上華富邨現址於重建後，可以提供1.2萬個單位，整個重建計劃將涉及共2.1萬伙。

華安樓及華樂樓現址將興建新華富邨第一期，以供華翠樓和華景樓租戶遷入。

舊邨維修成本高 重建釋放土地潛力

明年「登六」的華富邨作為房委會轄下最為老舊的屋邨之一，房屋署早於2008年已曾勘察其結構，確認樓宇多處須修葺及改善工程，才能繼續使用15年或以上。當時預計修葺工程費用平均每個單位二萬元，高於其他保留的老舊屋邨六成，但也只是東頭邨或者蘇屋邨重建費用的四成多。樓宇結構狀況和修葺成本，加上遷置資源以及原址重建的潛力，是房委會決定是否重建老舊屋邨的四個基本原則。

房委會轄下十個公共屋邨建於1975年或之前，樓齡超過五十年。

上個月公布重建計劃的西環邨和馬頭圍邨，分別可以由600多個單位增加至1100個，以及2000多個單位增加至4000個，有助當局達致《長遠房屋策略》訂下的公營房屋供應目標。西環邨預計於2029年清拆，住戶同時遷到鄰近的加惠民道公屋項目。而馬頭圍邨將會分兩期重建，第一期洋葵樓及水仙樓將於2028年搬遷到土瓜灣道公屋項目和部分新美東邨單位。而規模僅次於華富邨的彩虹邨，7400個單位將會分三期清拆，重建後提供9200伙，供應增加兩成四。

在房委會剛通過的年度預算中，建築開支預計由2024至25年度的264億大幅增加到2028至29年度的457億，平均每年上漲近一成半，到2029至30年度才回穩於456億水平。房委會解釋這是由於公營房屋發展項目數量和規模增加，但以公屋和綠置居的每個單位平均成本計算，也是由2019至20年度的61萬增加到2024至25年度的106萬，接近每年增長一成二。財務小組委員會主席麥萃才提到，成本視乎地盤位置和屋苑規模，建築成本會因為工程難度而提高，單位建造成本因而不可簡單比較。

建築開支大增 房委會財政備受關注

未來幾年的公屋和綠置居固然有部分位於北部都會區之內，例如粉嶺北和古洞北，或許涉及複雜地形而增加了難度。惟普遍而言，建築成本昂貴始終為不少人所關注。這也是為什麼房委會去年成立項目促成辦公室，提升公營房屋項目的成本效益，例如提前進行岩土工程勘探和採用高承載力地基。隨着房屋供應增加，和樂邨、福來邨等樓齡超過六十年的又可能需要重建，房委會的開支難免上升。再加上宏福苑經歷大火後很可能要清拆，並且為近2000戶居民提供長遠安置，無怪乎房委會多名委員關注對財政的影響。

房委會的建築開支將從2024至25年度的264億增加至2025至26年度的326億，其解釋主要由於公營房屋發展項目數量和規模增加。

頌雅路西雖然被房屋局局長何永賢形容為「好選擇」，但居民對於何去何從確實各有意見，或多或少反映出建造家園並不容易，不只是簡單的供應數字。不管是華富邨抑或彩虹邨，房委會也將為個別商戶提供特設招標安排，以保留屋邨文化特色及延續小店情懷，新彩虹邨也會考慮保留例如懷舊店舖招牌和地面街舖設計。如何讓居民樂於以之為家，以社區為榮，是每一個規劃、每一分公帑所依據的最大原則。

