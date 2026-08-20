01獨家｜郵政署長勢由吳文傑接任　改革蝕足八年「不公不私」困局

蝕足八年的郵政署，在立法會及社會壓力下出招節流，包括下月試用期結束的200多名員工不獲轉正，改續聘兩年。宣布新措施的署長戴淑嬈上任5年，《香港01》獲悉她下月26日滿60歲，預料將會退休。綜合官場消息，離開食環署署長崗位兩個月的吳文傑，勢接任郵政署署長，肩負改革郵政署「不公不私」的困局。



有添馬中人讚吳文傑出任工作能力高，相信是合適接任人。他與前上司、局長謝展寰同被讚主動願意聽意見改善政策。另有官場中人認為，自負盈虧的郵政署倘公開招聘外間商業人才出任署長，對郵政署解決財困更有效。誠然，政務官幾年一調，若欠抱負未必會思考如何解決長遠困境。如郵政署多年前一度計劃動用大額公帑重建空郵中心，如在物流模式轉變、郵件量大跌下，據聞多得有商業頭腦的商經局長丘應樺上任後煞停。



香港郵政。（資料圖片）

香港郵政陷財困 連續8年錄得虧損

香港郵政陷入財困，連續8年錄得虧損。立法會財委會雖然通過向郵政署撥款46億元公帑，支援未來三年的運作及空郵中心翻新工程，但在社會上備受壓力。不少市民心中有疑問問：動用巨額公帑為這不斷虧損的機構續命，是否值得？香港郵政究竟應該作為一個退居市場之外、只負責傳遞政府重要文件的純粹公營機構，還是應該徹底投入市場競爭，成為更能盈利的私營企業？

香港郵政。（資料圖片）

200名員工過試用期無得「轉正」 改2年合約續聘

生死關頭之中，香港郵政需要在「公」和「私」之間作抉擇。商務及經濟發展局局長丘應樺早前表明將會審視郵政署自負盈虧的經營模式，並探討引入公私營合作，方案預計將於今年內提交立法會討論。不過，部份節流措施已提前部署。郵政署署長戴淑嬈前日（18日）宣布受傳統郵件量持續下跌影響，署方因應財務狀況，決定暫時不會向今年9月份試用期滿約的30名郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供為期兩年的公務員合約，涉及大約200多人。

香港郵政。（資料圖片）

01消息：郵政署長勢由吳文傑接任 肩負改革任務

郵政工會批評署方違反合約精神、不可接受，更有部分員工擬提司法覆核。不過，在財政緊張下的確無可厚非。承受內部壓力的署長戴淑嬈今次可謂「最後一擊」，離開前為郵政署改革響頭炮。《香港01》獲悉她下月26日滿60歲，預料將會退休。綜合多個官場消息來源，離開食環署署長崗位兩個月的吳文傑，勢接任郵政署署長，肩負改革郵政署「不公不私」的困局。

吳文傑。（廖雁雄攝）

吳文傑獲讚能力高、聽意見

吳文傑在食環署任內放寬狗隻進入食肆措施、加快私樓滲水處理程序，以及試行將食環署三個公眾街市外判。有官場中人讚吳文傑工作能力高，相信是合適接任人。他與前上司、環境及生態局局長謝展寰，曾被政界讚主動願意聽意見改善政策，在推出新猷前，帶隊諮詢持分者及議員意見，微調政策，務求「軟著陸」，而非突襲「無得傾」或官僚地「走過場」。

郵政署長公開招聘對解決財困更有效？

參考食環署長、新聞處長外聘經驗，亦有官場中人認為，自負盈虧的郵政署，倘公開招聘外間商業人才出任署長，對郵政署解決財困更有效。畢竟郵政署未來有機會要尋求公私營合作，政界估計業務上可能要「發大嚟搞」，同時嚴格控制內部成本，甚至引入商業機構多勞多得的運作模式，部分快遞公司都有佣金獎金制度，以提振工作效率及生產力。

香港郵政。（資料圖片）

皆因人力成本一直佔郵政署支出重要部分，去年營運開支為逾33億元，其中員工成本約21億元，5,249名職員當中近半屬公務員郵政職系，平均每日處理167萬件郵件。相反錄得盈利的2014/15年度，雖然員工成本則為逾25億元，7,032名職員當中5,090名為公務員，但平均每日處理332萬件郵件。

香港郵政。（資料圖片）

多年前煞停重建空郵中心 據聞商業頭腦局長出手

誠然，政務官幾年一調，若欠抱負未必會思考如何解決長遠困境，只是將上手留下來的工作繼續做，不會思考是否值得續推行。其中一個例子，是2021年郵政署獲立法會財委會批出46.1億元撥款，用作重建機場旁邊的空郵中心。在物流模式轉變、郵件量大跌下，斥巨額公帑作此用途，不符善用資源的原則。

2022年新一屆政府上任，據聞多得有商業頭腦的局長丘應樺煞停計劃，才令庫房省下一筆「冤枉錢」，改為減少近9成開支，翻新系統，提升空郵中心效率。否則，如今又成為郵政署的另一筆爭議。畢竟當年的設計以處理信件為主，支援的科技應用亦有局限性，不能有效應付未來的需要。如何改革郵政署蝕足八年「不公不私」困局，考驗下任署長的能力。