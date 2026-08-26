狗咬狗｜李家超：依法處理不負責任狗主　正檢討罰則提醒勿滋擾人

近期香港接連發生「狗咬狗」、「狗咬人」事件，引起公眾關注。行政長官李家超今日（26日）表示，一連串事件反映狗主責任非常重要，除不要傷害到他人，亦不要滋擾到人，期望狗主負起責任，倘有人不負責任必須依法處理。他又指，政府會檢視管制危險狗隻的法例、罰則是否足夠。



接連發生「狗咬狗」、「狗咬死人」事件

早前，元朗YOHO商場內一隻西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在無主人牽繩下咬死兩隻小狗。之後，打鼓嶺坪洋村發生「狗咬死人」事件，一隻晶片報稱是唐狗的混種格鬥犬「太陽」狂噬寵物酒店負責人致死。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見後會見傳媒。（王海圖攝）

李家超：依法處理不負責任狗主

李家超今日就施政報告及香港五年規劃諮詢落區，會見傳媒時被問及政府會否因應近期「狗咬狗」、「狗咬人」的事件，針對虐待動物或針對主人未有佩戴好狗繩等行為，提出修例或加重刑罰。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見後會見傳媒。（王海圖攝）

李家超提醒狗主負責任勿滋擾人

他認同連串事件引起社會十分關注，反映狗主責任非常重要，強調狗主在公共地方必須穩妥控制狗隻，除不要傷害到他人，亦不要滋擾到人，期望狗主負起責任。他又提到，法例要求20公斤或以上大型狗隻一定要有狗帶牽引，如果有人不負責任必須依法處理。

李家超落區後見記者。（林彥汛攝）

李家超：研危險狗隻管控法例、罰則是否足夠

針對狗襲擊人方面，李家超指環境及生態局和漁護署將研究格鬥犬的定義是否需要檢討、對危險狗隻管控的法例是否足夠，有關部門亦會檢視罰則。他強調，公眾教育重要，提醒市民帶狗出來活動但要注意不要滋擾到人，期望一同提升公眾教育，當局亦會加強巡邏。

圖為謝展寰。

環境及生態局局長謝展寰早前在社交平台表示，當局將檢討「格鬥狗隻」定義和名單，並全面審視相關管控措施，加強管理危險及大型狗隻。