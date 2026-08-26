狗咬狗｜李家超：依法處理不負責任狗主 正檢討罰則提醒勿滋擾人
撰文：林彥汛
出版：更新：
近期香港接連發生「狗咬狗」、「狗咬人」事件，引起公眾關注。行政長官李家超今日（26日）表示，一連串事件反映狗主責任非常重要，除不要傷害到他人，亦不要滋擾到人，期望狗主負起責任，倘有人不負責任必須依法處理。他又指，政府會檢視管制危險狗隻的法例、罰則是否足夠。
接連發生「狗咬狗」、「狗咬死人」事件
早前，元朗YOHO商場內一隻西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在無主人牽繩下咬死兩隻小狗。之後，打鼓嶺坪洋村發生「狗咬死人」事件，一隻晶片報稱是唐狗的混種格鬥犬「太陽」狂噬寵物酒店負責人致死。
李家超：依法處理不負責任狗主
李家超今日就施政報告及香港五年規劃諮詢落區，會見傳媒時被問及政府會否因應近期「狗咬狗」、「狗咬人」的事件，針對虐待動物或針對主人未有佩戴好狗繩等行為，提出修例或加重刑罰。
李家超提醒狗主負責任勿滋擾人
他認同連串事件引起社會十分關注，反映狗主責任非常重要，強調狗主在公共地方必須穩妥控制狗隻，除不要傷害到他人，亦不要滋擾到人，期望狗主負起責任。他又提到，法例要求20公斤或以上大型狗隻一定要有狗帶牽引，如果有人不負責任必須依法處理。
李家超：研危險狗隻管控法例、罰則是否足夠
針對狗襲擊人方面，李家超指環境及生態局和漁護署將研究格鬥犬的定義是否需要檢討、對危險狗隻管控的法例是否足夠，有關部門亦會檢視罰則。他強調，公眾教育重要，提醒市民帶狗出來活動但要注意不要滋擾到人，期望一同提升公眾教育，當局亦會加強巡邏。
環境及生態局局長謝展寰早前在社交平台表示，當局將檢討「格鬥狗隻」定義和名單，並全面審視相關管控措施，加強管理危險及大型狗隻。