打鼓嶺狗咬人｜太陽曾鎖落馬洲車場捱餓看門口　日曬雨淋滿地屎尿

香港5日內接連發生5宗狗隻噬咬事件，除了釀成2狗1貓身亡，坪洋村「Pawsgate 毛界限寵物酒店及犬隻訓練中心」更有一名33歲女負責人慘死，相隔30年再現同類慘劇，震驚全港。



漁護署證實，涉事狗隻為非一般唐狗，有格鬥犬混種，8月11日由狗義工帶到上址寄養。網上流傳涉事狗隻名叫「太陽」，有明顯比特鬥牛㹴的特徵，與日前元朗咬狗的「拉里」，身世同樣坎坷。動保組織「毛守救援」Kent指，太陽之前長期被鎖鏈鎖住，困於落馬洲一爛地車場看門口，環境極為惡劣及捱餓；其後義工說服場主，成功將太陽接走，詎料最後成為「殺人兇手」。



涉咬死人的混種狗「太陽」有比特犬外貌，曾有義工發帖希望有心人士領養。（Facebook圖片）

現場直擊車場環境惡劣 滿佈垃圾

據了解，太陽曾經被鎖於落馬洲路「一心停車場」看門口，《香港01》今日（21日）到現場視察，已沒有任何狗隻，但遺有狗兜食具、鎖鏈等，但滿佈垃圾，環境十分惡劣。Kent指，約一年前曾有義工向他求助，指有狗隻長期被困於落馬洲路一個供黃巴停泊的爛地車場。該車場沒有看守，只有閉路電視監控，司機泊車後只需以WhatsApp與場主聯絡。

毛守1年前車場視察 「太陽」明顯有比特犬特徵

該車場環境極為惡劣，沒有瓦遮頭，四周佈滿垃圾。Kent到場時，發現3隻狗被鎖於車場一角，「日曬雨淋、周地屎尿，全部垃圾，凹凸不平，比普通泥地仲要差好多，見到會好肉尺！」其中兩隻狗分別名為「太陽」及混種大狗「火星」，另有一隻黑色唐狗寶寶，全部均被鎖上鐵鏈，「3隻都好餓好餓，只有啲污糟水。」

其中太陽當時年約半歲，已是半成犬，頭方身橫，外貌明顯有比特犬特徵，Kent遞上罐頭糧食時，「癲晒咁，9秒9就清晒」。

殺人混種狗「太陽」曾經被鎖於落馬洲一停車場看門口，現場環境惡劣。毛守救援Kent表示，當日「太陽」被鎖於圖中右面黃邊白色膠桶位置。（黃學潤攝）

太陽被義工帶走後 輾轉暫養於不同家庭

Kent指，太陽雖然餓，但不算虛弱，亦非兇狠。惟經義工聯絡場主後，對方仍堅決不肯將3隻狗交出，他不能強行帶走，最終餵飼數天後徹退。據他所知，幾經輾轉下，有義工最終說服場主將太陽帶走，此後牠曾先後暫養於其他義工名下或暫養家庭，但始終一直未有成功覓得主人。直至8月11日，牠由義工送往上址狗酒店，昨日才從義工口中得知發生慘劇。

Kent強調，比特犬不能在香港飼養，理論上不獲發牌，如晶片顯示為唐狗，當局需查明是晶片來自漁護署發牌抑或私人診所；他亦不排除有不法份子走私受規管的狗隻來港，「其實最大問題都係人。」

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今年5月，有狗義工曾在Facebook發文：「可以俾個機會太陽仔嗎？」文中指牠由出世到兩歲被主人用條好短的鐵鏈綁住，「從來冇被善待過」，義工勸服主人放手而接手，但因為找不到暫託，只能義工出錢放在付費狗場生活。

發文又指，狗狗「由一條鏈轉去一個大啲嘅小房子（生活）」，義工一星期探訪一次。「太陽仔從來都冇感受過人類嘅溫暖，大家可以俾個機會他嗎？太陽仔而家先係兩歲左右難道就要一輩子困喺入面嗎‥‥‥」

咬死人的狗隻，為一隻1歲4個月大的啡色混種狗，雄性，1.5米長、1米高、重約30公斤，尚未進行絕育手術，體內已植入晶片。警方昨日提供的資料顯示為混種唐狗，是其晶片上登記的資料。但漁護署帶走觀察後，相信非一般唐狗，而是混血格鬥犬。

消息指，該狗隻原本屬於落馬洲路「一心停車場」飼養的流浪狗。今年4月後，狗隻由一名李姓狗義工及一間狗舍接手暫時照顧。直到8月11日，義工自費將該狗隻帶至毛界限寵物酒店寄養，希望為其尋找新主人，不料寄養僅10天便發生奪命慘劇。

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女死者姓黃，33歲，洋名Jojo，是上述公司擁有人及持牌人，暫未發現有和馴犬相關的專業資格。據了解，她與一名41歲張姓男子合夥人及狗隻訓練員共同於2026年1月開張及營運公司。Jojo生前愛心滿滿，不僅創辦多元寵物事業，更積極助養殘疾老狗、推廣寵物急救知識；而她生前最後一篇帖文是本周三（19日），內容是與愛犬共度七夕。

據現場閉路電視動顯示，8月20日下午2時，黃女從室內辦公室走出草坪，餵飼該狗隻，約6分鐘後，黃女試圖將狗隻放入犬舍籠中，惟狗隻極力拒絕並激烈掙扎。黃女跌倒在地，狗隻發狂發動攻擊並瘋狂撕咬，雙雙糾纏掙扎走出犬舍外草坪，最終黃女倒臥草地不再動彈。初步未見女負責人曾對狗隻作出任何具刺激性行為。當時除了施襲狗隻外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

同日下午3時50分，張姓合夥人透過遠端查看公司攝錄機，發現黃女倒臥草坪。張男多次致電黃女手機均無人接聽，通知一名關姓友人駕車趕回現場，友人報警求助。警方及救護人員接報抵達後進入草坪，證實黃女已無生命跡象。

萬呎平房狗酒店設太陽能板及大草地。（黃偉民攝）

黃女身上留有大量嚴重撕裂及穿刺傷口，主要集中於頭部與頸部等致命部位，傷勢包括頭皮撕裂傷、左前側頸部撕裂傷、頸部後方有由犬隻牙齒造成之穿刺傷及撕裂傷、右前臂三處穿刺傷及一處裂傷，以及左肩撕裂傷。據悉，警方初步推斷死者因犬隻咬傷致死，確切致命傷仍待解剖驗屍釐清。今日（21日），死者約20多名親友到殮房認屍，眾人神情哀慟。

漁農自然護理署人員事後已將涉案的30公斤混種犬隻帶走並進行隔離觀察。根據晶片紀錄資料顯示，該狗隻過往並無任何襲擊或咬人的記錄。至於寄養所內其餘狗隻，已全部安全歸還予相關主人。警方表示，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」