政治人談政治｜周梁淑怡嘆理性議事文化一去不返　憂建制惡化困局

踏進7月18日零晨，今屆立法會會期正式結束，六十多名立法會議員按照傳統慣例，雲集議事廳拍大合照留念。然而，與歷屆不同，今次是建制派有建制派合照，民主派有民主派留影，楚河漢界，儼然成為整個香港社會的縮影。本來不尋常的現象，在今日的政治格局中竟成最尋常不過的一幕，《香港01》訪問在1981年已處身議事堂內、見證了立法局、臨立會及立法會變遷的自由黨榮譽主席周梁淑怡，談談本港政治局面多年來的變化。 周梁淑怡認為在如今局面，不論民主、建制派，政治立場都趨向兩極化，建制派就只懂「票多蝦票少」，事事附和政府；民主派又無破局良方，往往只能訴諸肢體抗爭。但她指，一個正常運作的議會，應該平衡所有黨派的意見，理性討論達成共識，慨嘆昔日議會講求理性、風度、跨黨派合作的文化一去不返，連拍大合照都要分家。 作為元老級的建制派人物，周梁淑怡更毫不諱言，現時建制派在反映市民意願方面，整體表現令人失望，有時甚至比政府「去得更盡」，加劇了問題的嚴重性。

見證立法局、臨立會到立法會 緬懷『八黨聯盟』年代

早於1981年獲時任港督麥理浩委任為立法局議員，一直過渡至回歸後的臨立會、立法會，直至2008年才退下火線；擔任過自由黨主席、行政會議成員、旅發局主席等職務。周梁淑怡在政界的閱歷，相信沒什麼人會懷疑。眼見今日香港的政治局面，周梁的感受自然十分深刻。「現時黃藍兩派都各走極端，心機都不是放在正經的民生政策上，只顧對峙。不論是議會、政府都是如此，對香港不是好事。」

周梁認為，香港的議會文化正在倒退：「議政是應該以理服人，用辯論拗贏對手，講道理，不是數夠票就過。在我們的年代，我們雖然也是建制派，但都不是只靠『票多蝦票少』，我和田北俊會盡量做好緩衝的角色，早年甚至有過跨黨派的『八黨聯盟』推動政策。」她解釋，即使夠票、有權力，都不能事事用盡，然後就對另一方的意見不屑一顧，趕盡殺絕。「政見不同不代表不可以解決問題，很多事情都可以斟酌。」

周梁指，現時的建制派一聽到政府「吹雞」，就齊齊「歸隊」，政府也已習慣建制派無條件支持。「就算你在議會內佔多數，都要記住每一個議員背後都有所代表的人，你不能當別人『冇到』。被欺負的一方，當然會有感覺。」

憶03年官員一句話：再夾硬嚟就流血架喇

她提到，現時建制派在某些情況下，例如《逃犯條例》爭議，並未發揮好反映港人意願、以香港利益為依歸的角色，有時甚至比政府行得更盡。「為何政府（去年）6月9日可以那麼堅持硬闖修例？因為知道夠票嘛。有時根本不用跳到那麼出，去同意某些事，你都要聽聽香港市民的意願。」周梁淑怡直言：「有時都會覺得，建制派議員令人很失望。」

同時間，政府官員也變得愈來愈不顧民意。周梁以2003年廿三條爭議為例，當年50萬人上街反對立法，民主派號召民眾包圍立法會，她引述當時一名政府高級官員指：「如果政府仲夾硬嚟，真係流血架喇。」最終自由黨倒戈、政府煞停立法，避過了一場危機。可是，現時的政府未有顧及無視民意的政治後果，最後也出現很多大家不想見到的畫面。

說了那麼多，似乎今日的政治局面，政府和建制派佔主要責任？周梁淑怡搖頭道：「事情不會是單方面的。以前的泛民，都不會次次動用一些激烈手段去獲取需要的效果。這回事，很難評斷是『雞先定蛋先』。」但她指，一個正常運作的議會，不同陣營之間應有起碼的互相尊重，不是一開始就互相指罵、繼而動粗，因為這解決不到問題。

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由田北俊牽頭的希望聯盟，主打中間路線，準備派出3人參選地區直選。（希望聯盟fb短片截圖）

強調仍支持自由黨所有參選人

講到「緩衝」角色的建制派，不少人自然會聯想起2003年田北俊率領的自由黨，在廿三條立法爭議中倒戈，最終拉倒立法。現時仍是自由黨成員的周梁淑怡，與另外兩名榮譽主席田北俊、劉健儀、現任黨魁鍾國斌，同為希望聯盟的發起人，支持走中間路線的人參加立法會選舉。外界自然好奇，是否表示自由黨幾大元老對現時建制派，包括自由黨，表現並不滿意，才要另起爐灶？

周梁淑怡回應指，希望聯盟並非政黨，她目前仍是自由黨成員，兩者的工作沒有矛盾衝突，自由黨仍是中間偏右，關注商界、主張小政府。她指出，希望聯盟所需要做到的，是不主張「攬炒」，因為這對經濟、民生都有很大損害。他們打算通過取得關鍵少數，於政治版圖上重構一個平衡局面，為香港提供出路。「政治勢力要平衡，議會才有得走下去。」她強調，聯盟的總體原則，都是以香港人最大利益、意願為本。

不過對於自由黨，她不願多加置評，只表示這是建制派的現實，整個派別被要求完全配合政府，自由黨亦身不由己。記者問到，這是否源於中聯辦在背後牽線箍票？周梁簡單回答：「有可能。」周梁淑怡強調，會一如既往支持現任及將會參選的自由黨成員。

談國安法：繼續表達港人關注

不論如何，香港過去一年多發生的事已無法挽回，中央直接為香港訂立國安法，條文更頗為「辣」。周梁淑怡指，國安法是香港人不太想看到的局面，但國家的確是有這個權力，而中央眼見香港的議會兩極化、無法運作，相信也是決定直接立法的原因之一。她認為，即使國安法已立，中間路線仍有許多工作值得做。

「我們要很真誠地說出來，我們的擔心在哪裡。比如說，如何執法呢？是否用一個香港人能接受的方式、合乎普通法的方式執法呢？你當然可以說，國安法後香港可以安定下來，街頭沒那麼多暴力示威了，但香港人對立法的擔憂同時存在。」

她又指，2003年自由黨決定反對立法，是基於當時環境確實不適合，可是自董建華後的三任特首，對於廿三條立法都採取避之則吉之態度，沒有好好想清楚可以作什麼改善措施，回應、釋除市民的擔憂；可是另一方面，政府又令社會愈來愈分裂，搞砸了社會氣氛，令立法難上加難，更爆出前所未有的示威浪潮，最後引來中央立法。

周梁淑怡明白到，政治現實上議員總是會受到四方八面的壓力，但這就是考驗議員政治智慧的時候：「壓力來到的時候，你要選擇什麼時候妥協，什麼時候不妥協。最重要的考慮是，當你做一個決定時，你是否顧及香港市民的最大利益、整體意願呢？這既要有技巧，也要有堅持。」

回應走「極藍」路線前黨友：他自己要解釋為何變成這樣

說了那麼多對建制派的期望，回到現實，政治局面仍是那麼兩極化。其中，加入自由黨多年、曾於2016年於立法會新界東選舉牽頭出戰的前區議員李梓敬，自去年區選連任失敗後化身網紅，作風愈走愈深藍，最後退黨加入新民黨，更公開宣稱中間路線無路可走。希望聯盟和自由黨都想走溫和路線緩和矛盾，但偏偏黨內出了一位「極藍」政客，繼續加深矛盾，周梁淑怡身為自由黨元老，會否感到「家門不幸」？

周梁表示，李梓敬已經退黨，加入什麼黨派是他的自由，不便置評太多。但她表示：「他要對選民解釋，為何政治立場會swing（搖擺）到這個樣子。選民接受與否，就是他們自己的決定了。」

嘆兩派勢成水火「可惜到不得了」

今日民主建制兩派勢成水火，連會期完結後的大合照也要分家。說到最後，周梁淑怡慨嘆：「議會是一個整體，one institution，無論你在外面有多大分歧，最終都是為這個地方好，要為這個地方作一些決定。但現時兩派都是，站位愈來愈極端。你有你的，我有我的。這真的可惜到不得了。這亦是我、田北俊、劉健儀所希望修復的，不然整個議會就這樣沒了。」

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