香港傳媒高層參觀《甘肅日報》　了解媒體發展與融合轉型

本港19間傳媒高層訪問甘肅，適逢《甘肅日報》創刊77周年，走訪甘肅日報社、甘肅日報報業集團，及甘肅新媒體集團，了解當地媒體發展與融合轉型的成就。參訪團表示，期待未來兩地媒體能在內容製作、傳播及人才交流等方面拓展合作，共同講好中國故事，放大兩地聲音。



參觀甘肅日報報史館、新甘肅客戶端

參訪團由19間傳媒高層組成，包括香港電台、無綫新聞、有線新聞、明報、信報、南華早報、香港大公文匯傳媒集團、巴士的報、AM730等。同行的包括中央港澳辦七局局長曾健、甘肅省人民政府外事辦公室黨組成員、副主任（分管港澳事務）梁保平等。

一行人到訪甘肅日報報史館，參觀一些泛黃的老報紙、珍貴的歷史照片。之後到在新甘肅客戶端，參觀創意數字海報、AI短視頻、爆款文化IP、特色MV等融媒產品，了解「報、網、端、微」的布局創新實踐。

到訪甘肅國際傳播中心 了解對外傳播陣地建設、文化交流

此外，參訪團到訪甘肅國際傳播中心，了解對外傳播陣地建設、文化交流案例、內容生產，圍繞內容生產、多語種推送、海外運營、國際渠道等。同時，參訪團到訪奔流新聞客戶端，了解平台圍繞敦煌、黃河、長城的三大IP，推出融媒作品千餘件。當中，「推開甘肅的門」系列文化IP工程，全網累計傳播量達1.8億人次。該系列以年輕化表達、視覺化呈現、國際化視野，將甘肅的文化厚度轉化為傳播熱度。

香港傳媒高層考察甘肅。（新甘肅客戶端）

冀兩地媒體拓展深度合作 講好中國故事

參訪團表示，此行既看到了甘肅日報77年的厚重積澱，也感受到了融合轉型的蓬勃活力，期待未來兩地媒體在內容共創、傳播互鑑、人才交流等方面拓展深度合作，共同講好中國故事，放大兩地聲音。