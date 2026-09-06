《香港01》十周年｜高永文讚推動兩地醫療融合　李漢祥：良心媒體

撰文：文維廣
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《香港01》成立10周年，9月3日在香港會展舉行慶典，逾千人出席。當天，行政會議成員、前食物及䘙生局局長高永文也現身支持，他指最喜歡閱讀有關大灣區養老的新聞，多謝《香港01》多年來積極推動兩地醫療融合及中醫藥發展，「《香港01》團隊真係非常支持我，甚至去大灣區訪問都有記者同我哋去到做深入報道」。

高永文多謝《香港01》積極推動兩地醫療融合

高永文在酒會上談及北上養老，他表示社會急劇老齡化已成事實，當年紀越大、越需他人照顧，惟本港面對成本問題，適合中產養老設施較難尋覓，造就北上養老的需求。

《香港01》團隊真係非常支持我，甚至去大灣區訪問都有記者同我哋去到做深入報道。
高永文
2026年9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴，出席的包括香港教育大學校董的香港教育城董事會主席李漢祥。（香港01攝）
2026年9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴，出席的包括香港教育大學校董的香港教育城董事會主席李漢祥。（香港01攝）

李漢祥：《香港01》良心媒體　重視教育增強學生競爭力

本身是香港教育大學校董的香港教育城董事會主席李漢祥表示，香港進入人工智能與數字教育的年代，教育局亦推出數字教育藍圖，未來數年將會落實，中小學生會掌握最新人工智能資訊，其中教育城有不少免費工具，相信學生會不斷增強競爭力。他感謝《香港01》報道不少教育新聞。

講教育雖然賺到錢，但唔係賺到好多錢，所以《香港01》咁重視教育，足以證明係好有良心嘅媒體，培育佢哋增強競爭力。
李漢祥

李漢祥希望與《香港01》建立數字教育，相信人工智能提升整體人才競爭力。

2026年9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴，出席的包括香港教育大學校董的香港教育城董事會主席李漢祥。（香港01攝）
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