曾俊華出街感熱到溶：如果有日40度，超英哥係咪仲忍到唔開冷氣？

【熱帶低氣壓／天文台／HKO／芒種／打風／明天的天氣／酷熱天氣／颱風／米克拉】日前二十四節氣「芒種」，天文台在尖沙咀總部錄得34.6度，打破2000年最熱「芒種」紀錄（34.2度），為1884年以來最高氣溫「芒種」，並打破今年入夏氣溫紀錄。財政司前司長曾俊華今天（7日）憶起早幾天沒帶「抗曬遮」出街，感覺「就嚟熱到溶咁滯」，不敢想像如果有天香港40度高溫，「我嘅舊同事超英哥，係咪仲忍到可以一啲都唔開冷氣呢？」



曾俊華指上星期有朋友經過銅鑼灣，見到他在邨巴站等車，專心地看手機，令他覺得很需檢討，「我諗我真係不時要多啲留心自己嘅周圍，唔好淨係關心手機不停入嚟嘅訊息。」（曾俊華FB）

曾俊華出街感熱到溶：唔通我真係要買番把抗曬遮？

曾俊華在社交平台表示，剛剛踏入六月，陽光猛照，幾天前下午出街，感覺自己「就嚟熱到溶咁滯」，指難怪街上不論男女老少，都很多人拿傘避曬，笑言「唔通我自己都真係要買番把抗曬遮？」

曾俊華表示天氣雖然非常炎熱，但有相當清晰的天空，在家中見到這片雲，覺得好像是撲上天空接網球的英姿，心情激動。（曾俊華FB）

曾俊華：如果有日40度，超英哥係咪仲忍到唔開冷氣？

他說香港夏天愈來愈熱的情況，應該很難逆轉，可見的將來溫度只會不停上升，前幾天更有朋友跟他說球場顯示屏顯示溫度高達40度。

如果香港有日夏天氣溫真係去到 40 度嘅話，我真係唔敢想像。到時唔知我嘅舊同事超英哥，係咪仲忍到可以一啲都唔開冷氣呢？ 曾俊華

曾俊華看了一套由香港話劇團演出的話劇《下一站，天國》。（曾俊華FB）

曾俊華：過去咗嘅事唔可以逆轉，好多結局都冇辦法改寫

天氣熱，太陽曬，雖然可以產生維他命D，但曾俊華指選擇在室內活動，看了一套由香港話劇團演出的話劇《下一站，天國》，改編自日本一套電影。他說雖然不算有大驚喜，但故事有趣，講述一個人過身後，去天國之前，會先到一個「中轉站」，該處會有一位「引導者」，引導故人去回顧自己人生，更會叫他們在自己一生中，揀一段最難忘回憶片段。

曾做司長和選特首的曾俊華回想自己流流長人生，如果要選擇最難以忘懷片段，可能會有選擇困難症，指自己一向活在當下，不會經常記起往時片段，不論開心或不開心的事。