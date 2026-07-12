曾俊華相隔兩年訪澳門有感：每4個有1個外勞　好快唔係澳門人天地

澳門較香港更早輸入外勞，當地今年首季居民失業率降至2.1%，是有紀錄以來最低。不過，總勞動人口約48萬人，當中外勞超過18萬人，佔全澳人口約四分一。財政司前司長曾俊華今天（12日）分享相隔兩年再訪澳門，感覺市面不少外籍人士，由菲律賓、印度至越南都有，街上每4個人就有1個是外勞，形容「難怪依家去澳門，總覺得好似少咗啲澳門本土味道咁。」



曾俊華日前到訪澳門。（曾俊華FB）

曾俊華在社交平台表示，本身對去澳門的興趣不大，一來對賭錢毫不認識，二來亦毫無興趣，今次去是為了公事，亦順道探舊朋友，看看澳門近兩年發展。他的朋友在澳門賭場擔任高級職位，對方一盡地主之誼，帶他們參觀賭場旗下最新落成的酒店。他形容澳門新大型酒店的豪華程度，「真係拍得住杜拜」，今次參觀的酒店一般房租每晚2,000元至3,000元，最頂級的客房每晚房租逾10萬元，一共有4間套房。

曾俊華。（資料圖片）

收費昂貴的背景，曾俊華表示設備應有盡有，有私家游水池、露台、健身室、卡拉OK房，總共有7,500平方呎，笑言「真係大到有啲離譜。」

邊度嚟嘅客人咁捨得租呢啲地方住呢？大家應該都諗到喇。 曾俊華

財政司前司長曾俊華。（曾俊華FB）

曾俊華表示，房價收費貴，酒店賭場賭注自然也不會小，看到賭枱的賭注，最低都要2,000元，部分更高達10,000元。

唔怪得個朋友講，澳門賭場嘅人都知道，曾經有一位做地產嘅賭客，喺賭場豪賭，最後輸咗成 40 億，結果破產收場，都真係幾得人驚！ 曾俊華

曾俊華與太太日前到訪澳門。（曾俊華FB）

另一樣令曾俊華印象比較深刻的，是覺得「澳門好快就唔再係澳門人嘅天地」。他說，市面上「撞口撞面好多都係外籍人士，好似菲律賓呀，印度呀，越南呀都有」，澳門的外籍人口比例，雖然遠遠未及杜拜般誇張，杜拜為了吸引外國專才為他們發展，外籍人口佔八成至九成，本地人只有一成多。