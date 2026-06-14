曾俊華：中東想同中國發展新能源　指望佢哋抬錢嚟香港可能有落差

政府近年積極出訪新興市場國家，今月初特首李家超率團前往哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，2023年他則率團前往沙特阿拉伯和阿聯酋。財政司前司長曾俊華今日（14日）在社交平台撰文，稱了解到中東國家希望在「新能源」科技發展中佔一席，故想與中國合作，且只想得到外資發展經濟，提醒若香港期望中東國家投資，可能會有落差，不過他形容政府訪中東「方向都啱嘅」。



行政長官李家超早前率領來自香港加內地商貿代表團，出訪中亞的哈薩克和烏茲別克。（政府新聞處圖片）

曾俊華：中東國家想與中國新能源合作

曾俊華說，上星期出席港大亞洲環球研究所舉辦的一個講座，由中國及中東問題專家Ben Simpfendorfer 主講。曾俊華引述Simpfendorfer提到，不少中東公司早已在中國投資，持續約二三十年，中國推動「一帶一路」政策大部分相關國家位於中東，雙方的貿易流量已增加很多，但是實際資本流動尚未跟得上。

曾俊華早前到訪小鵬汽車。（曾俊華FB）

曾俊華續說，過去一段時間不少中東企業，因為地緣政治更迫切要尋找新市場，且中東國家過去多年依賴出口石油，但石油總會耗盡，加上電動車快速發展，故他們希望在「新能源」科技發展中佔一席，「呢個亦都成為佢哋想同中國合作嘅誘因之一」。

曾俊華(資料圖片)

指期望中東投資香港 有相當落差

說罷中東國家希望與中國內地合作，曾俊華話鋒一轉，指港府「早排都率領一個代表團訪問中東，方向都啱嘅」，但就揭露「內情」：