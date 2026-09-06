羅淑佩鍾情港產IP《功夫三腳貓》　透露是養貓之人｜政壇諸事町

文化體育及旅遊局局長羅淑佩快閃兩天到成都出席「香港周2026@成都」活動，主持4場主要活動。其中，香港玩具文化與IP展上，她帶同香港設計師黃賢寬創作的玩具IP《功夫三腳貓》見記者，貓公仔配上小鬼的造型十分可愛，她透露自己都有養貓，明白大家為何喜歡以貓作為IP。她又推介今次展覽圍繞香港文化與「功夫」，展現詠春、迷踪拳、太極拳，鼓勵香港藝術家多將非物質文化遺產結合新穎IP推廣。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩快閃兩天到成都出席「香港周2026@成都」活動。（羅淑佩FB）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩快閃兩天到成都出席「香港周2026@成都」活動。（羅淑佩FB）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩快閃兩天到成都出席「香港周2026@成都」活動。（羅淑佩FB）

羅淑佩快閃成都主持4場活動

羅淑佩在社交平台表示，今次主持香港週2026的4場主要活動，包括旅發局對華西旅遊業界的推介洽談會，香港舞蹈團以李小龍為主題的「武道」成都首演，香港玩具文化與IP展，和「光影浪潮：香港電影新動力2026」；同時也考察了成都市內重要的活化歷史建築景點「東郊記憶」及「太古里」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩快閃兩天到成都出席「香港周2026@成都」活動。（羅淑佩FB）

羅淑佩：行程緊密，收獲滿滿

她形容行程緊密，收獲滿滿，感謝康文署和文創產業處的努力，也十分感謝四川省和成都市政府的大力支持，和駐成都經濟貿易辦事處的協助。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）與執導電影《浪花男女》的馮志強（右一）、演員魏浚笙（左一）、楊偲泳（右二）合照。（羅淑佩FB）

成都夜晚熱鬧興旺 羅淑佩：對我也有很大啟發

她表示多年前去過成都，當時已經知道這城市有着獨特的休閑文化，生活比較輕鬆，市民也習慣晚上出外逛街宵夜。

這次重來，城市比前更明亮有勁，晚上更熱鬧興旺，吃着麻辣火鍋的同時，這個文化對我也有很大啟發！ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩