名古屋亞運會2026｜羅淑佩探港隊打氣　不談獎牌目標鼓勵放開心情

名古屋亞運會9月19日至10月4日舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（26日）到體育學院探望備戰的港隊運動員，並為他們打氣。羅淑佩說，為了不想增添壓力，從來不會提到獎牌數目和顏色的目標。她相信只要運動員放開心情、盡力做到最好、打出自己的水準並尋求突破，大家都能感受到，並會全力支持他們。



羅淑佩在社交平台表示，還有4個星期亞運會便開幕。她聯同文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、體育專員蔡健斌，在香港體育學院主席鄧竟成和院長蔡玉坤陪同下，探望正積極準備參加亞運會的中國香港隊運動員，為他們打氣，包括劍擊隊全員、殘亞乒乓球隊，田徑4x100男、女隊，男子七欖隊，空手道隊、壁球隊、乒乓球女隊，以及非精英隊際的女子壘球隊。

她說，有些運動員已經見過多次，有些則是首次有機會見面，形容大家士氣都十分好，「訓練是辛苦的，每一位都大汗淋漓，但全都很期待在亞運登場比賽，亦很渴望香港市民能透過電視關心他們的戰況，為他們加油喝采！」

我對他們說，不想為他們增添壓力，所以接受訪問時從來不會提到獎牌數目和顏色的目標！ 羅淑佩

羅淑佩相信只要運動員放開心情、盡力做到最好、打出自己的水準並尋求突破，大家都能感受到，都會全力支持他們。她說主辦城市傾向簡約辦賽，如果住宿或其他方面有需要，體院和港協暨奧委會會協助，香港駐東京經貿辦也會盡力支援，希望他們安心比賽。讓我們都密切留意亞運會和亞殘運的消息，支持中國香港隊！