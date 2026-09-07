施政報告2026｜李慧琼約何永賢落愛民邨　倡提高港人自置居所比例

去年《施政報告》前夕，一度盛傳重推「租者置其屋計劃」，最終「無影」。一直爭取的民建聯繼續約見房屋局表達訴求，最新是身兼九龍中立法會議員的立法會主席李慧琼。她今日（7日）透露邀約房屋局局長何永賢到何文田愛民邨，表達改善屋邨管理等意見。



期間，李慧琼促請當局在審慎、自願原則下，研究在部分成熟屋邨以改良形式重推「租者置其屋」，協助符合條件的公屋住戶循序漸進成為業主；同時增加居屋及其他資助房屋供應，改善分配機制，研究為青年及中產家庭預留一定比例。中長期倡提高港人自置居所比例。



李慧琼與何永賢到愛民邨。（李慧琼FB）

李慧琼與何永賢到愛民邨。（李慧琼FB）

李慧琼聯同何永賢及房屋局、房屋署團隊落區，就愛民邨及何文田邨的屋邨管理、環境衛生、設施維修、排水改善、綠化美化，以及無障礙設施和長者支援等多方面民生議題，向當局反映居民的意見和訴求；亦關注電動車充電配套、智慧安居系統、屋邨管理，以及馬頭圍邨重建後的社區規劃和公共設施承載力等長遠問題。

李慧琼與何永賢到愛民邨。（李慧琼FB）

李慧琼形容局長及各部門同事針對居民關心的問題共同研究可行方案，務求持續改善屋邨環境和管理服務。

李慧琼與何永賢到愛民邨。（李慧琼FB）

期間，李慧琼順道提出香港首個五年規劃及房屋政策的意見。她指，認同政府持續增加房屋供應、加快覓地建屋的方向；同時建議把「逐步提高本地居民自置居所比例」納入中長期政策目標，為市民建立更清晰的住屋上流階梯。

李慧琼與何永賢到愛民邨。（李慧琼FB）

她建議當局可在審慎、自願原則下，研究在部分成熟屋邨以改良形式重推「租者置其屋」，協助符合條件的公屋住戶循序漸進成為業主；亦應增加居屋及其他資助出售單位供應，研究為青年及中產家庭預留一定比例，改善分配機制，讓努力打拼的市民看見置業希望。