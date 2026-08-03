李慧琼為「零發言」議員平反：重質非重量　會議外溝通沒呈現鏡頭

本屆立法會議員上任7個月，《明報》統計發言次數，指17名議員在事務委員會「零發言」。立法會主席李慧琼今日（3日）在《明報》刊登文章為他們「平反」，稱為提升議事效率，不鼓勵議員重複發言，發聲要重質素；且議會工作多樣，除發言外，議員可透過書面質詢、提交意見書、約見官員等多種方式表達意見，會議外的溝通沒有呈現在鏡頭前。



2026年8月1日，立法會主席李慧琼聯同多名立法會議員，到新皇岸口岸港方口岸區參觀。（資料圖片／湯致遠攝）

李慧琼不鼓勵議員重複發言 會議外溝通沒呈現鏡頭

《明報》早前頭版報道，今屆立法會議員中，至少17人在部分委員會「零發言」，多人回應是因不欲與他人表達相同意見，亦有具政黨背景議員指，黨友已表述立場。李慧琼今日在《明報》撰文回應，指報道「未有全面反映立法會實際運作，容易令公眾誤解部分議員的表現」。

議會工作多樣，非「會議發言」能涵蓋。 李慧琼

立法會主席李慧琼。（湯致遠攝）

李慧琼引用《議事規則》指，不鼓勵議員重複發言，自己主持大會及委員會多年，為提升議事效率，不時提醒議員不應重複論點。她續指，除公開會議發言外，議員仍可透過書面質詢、提交意見書、約見官員等多種方式表達意見，形容議員與官員的「會前溝通」或「會後跟進」，同樣是議員履行職責的重要環節，只是沒有呈現在鏡頭前或會議紀錄中。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

李慧琼：為民發聲重質非重量 籲查閱議員工作報告

李慧琼又指，議員作為代議士，為民發聲，責無旁貸，但發聲之價值，應重質素而非次數，歡迎大眾多些留意議員在會內外的工作表現，包括已上載立法會網頁的議員工作報告，並指衡量議員乃至整體立法會表現最客觀的準則，應是「代議」與「監督」的實效。

代議士為民發聲，應重質素而非次數。 李慧琼

她總結，今屆全體議員會以謙卑至誠的態度，聆聽各方意見，認真總結經驗，汲取教訓，不斷自我完善，務求成為積極有為的建設者、理性務實的監督者。