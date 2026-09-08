施政報告｜邱達根倡司長級督導航天科技　削1%基建開支轉投創科業

香港首份五年規劃及新一份施政報告下周三（16日）發表，科技創新界立法會議員邱達根今日（8日）建議將香港建設為「國際航天樞紐」，設立由司長級官員領導的高層次決策和督導機構，專責戰略規劃、資源統籌，以及監督重大航天專案。另外，他又提到現時香港投放在創科的資源不算多，建議可考慮削減約1%的基建項目開支轉投創科產業，相信投放在科創產業對香港未來重要性更大。



倡香港成為「國際航天樞紐」 增設司長級決策和督導機構

邱達根舉行記者會介紹「3+3協同發展藍圖」政策倡議書，以及有關「商業航天發展策略」和「數字金融發展策略」的專題建議書。他認為，政府可將香港打造成「國際航天樞紐」，設立由司長級官員領導的高層次決策和督導機構，專責戰略規劃、資源統籌，以及監督重大航天專案。他建議，聚焦發展高精度航天載荷、低軌衛星星座與地面6G一體化網絡、適用於太空環境的AI芯片及數據中心基礎設施、太空機械人等。

發展量子確保系統安全

他又認為，香港應發展量子產業，以作防守性用途，因為量子技術可用於解密工作，而香港作為國際金融中心，其系統安全重要，縱然不是大生意，但香港仍有必要進一步發展相關技術。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件。（呂婉盈攝）

邱達根：硬指標恐怕會「玩死自己」

問到五年規劃內應否就創科項目制定KPI，例如算力發展方面。邱達根對此有保留，指算力發展每天都面臨急速的變化，若然今日定硬指標恐怕會「玩死自己」。不過他認同可將研發佔GDP投入，訂在五年規劃指標當中。

投資創科產業需要堅持

中國存儲晶片龍頭長鑫科技的爆發令「合肥模式」再被關注。邱達根談到「合肥模式」的推手之一的合肥建投。他指，合肥建投早在2000年初成立，堅持約20年才有今天的成就，「人哋捱 20 年。我哋香港有冇呢個決心同底氣」。他強調，投資創科產業需要堅持，若看中了方向，日後會有巨額回報。

創科的開支不多 研減少1%基建開支轉投創科產業

邱達根又指，現時香港投放在創科的資源不多，認為香港可思考削減約1%的基建項目開支，轉而投放在科創產業，相信投放在科創產業對香港未來的重要性會更大。他又指未來香港要思考如何推動專業投資者和民間，而不單是政府投資，以形成創科生態圈。

立法會再多一個板塊出現，跨黨派創科五子組成「T5」，包括葛珮帆、黃錦輝、李廣宇、黃永威、邱達根。（資料圖片）

「T5」缺一員 吳傑莊填補黃錦輝空缺

另外，邱達根今年與民建聯葛珮帆、工聯會李廣宇、經民聯黃永威，以及「C15＋」黃錦輝4位具創科背景的議員合組「T5」。不過由於黃錦輝因醉駕風波而辭任立法會議席。邱達根指，決定邀請「C15＋」內另一具創科背景的議員吳傑莊加入填補空缺。